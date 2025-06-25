台積電ADR大漲4.7% 較台北交易溢價拉大至23.8%

台積電ADR周二（19日）大漲4.7%，收在220.09美元，較台北交易溢價23.8%。

美國股市道瓊工業指數上漲逾500點，三大指數漲幅均逾1%，投資人對以色列和伊朗達成脆弱停火協議表示歡迎，聯準會（Fed）主席鮑爾就降息前景發表持平的言論。

道瓊工業指數上漲 507.24 點，收在43,089.02 點，漲幅 1.2%。 標普500指數上漲 67.01 點，漲幅 1.1%，至 6,092.18 點，距2月創下的收盤歷史新高不到1%。那斯達克綜合指數上漲281.56點，漲幅1.4%，至19,912.53點。

那斯達克100指數上漲1.5%，創下新高。

英特爾（Intel）和超微（AMD）大漲超過6%，帶動費城半導體指數大漲3.8%；輝達（NVIDIA）漲2.6%。博通上漲3.9%，收在歷史新高，此前滙豐這家半導體製造商的評級從「觀望」調高至「買進」。

台灣加權股價指數周二大漲456.74點收在22,188.76點。台積電漲2.9%，收在1,050元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 156.47 +3.11 149.50 4.66

中華電 CHT 136.25 +0.26 135.50 0.55

台積電 TSM 1,299.54 +4.65 1,050.00 23.77

聯電 UMC 46.59 +3.22 45.35 2.73

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價