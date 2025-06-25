那斯達克100指數創新高 中東緊張局勢和緩…鮑爾降息靈活表態
美國股市道瓊工業指數上漲逾500點，三大指數漲幅均逾1%，投資人對以色列和伊朗達成脆弱停火協議表示歡迎，聯準會（Fed）主席鮑爾就降息前景發表持平的言論。
道瓊工業指數上漲 507.24 點，收在43,089.02 點，漲幅 1.2%。 標普500指數上漲 67.01 點，漲幅 1.1%，至 6,092.18 點，距2月創下的收盤歷史新高不到1%。那斯達克綜合指數上漲281.56點，漲幅1.4%，至19,912.53點。那斯達克100指數大漲1.5%，創下歷史新高。
那斯達克100指數上漲1.5%，創下新高。
英特爾（Intel）和超微（AMD）大漲超過6%，帶動費城半導體指數大漲3.8%。台積電ADR也大漲4.7%，輝達（NVIDIA）漲2.6%。博通上漲3.9%，收在歷史新高，此前滙豐這家半導體製造商的評級從「觀望」調高至「買進」。
鮑爾被問到7月降息的可能性時表示，「如果通膨壓力確實得到控制，那麼我們就將具備降息的條件，較早而非較遲」，「但我不想指明具體哪次會議。我認為我們沒有必要倉促行事，因為經濟仍然強勁」。
NatAlliance Securities的Andrew Brenner表示，鮑爾未能「讓市場相信他仍持鷹派立場」。
投資人繼續密切關注中東事態發展。以色列和伊朗似乎在遵守美國總統川普早前意外宣布的停火協議。
「市場終於又能夠喘口氣了，」Karobaar Capital投資長 Haris Khurshid表示，「中東緊張局勢緩和，再加上鮑爾更為靈活的語氣，為股市提供了上漲空間，也帶來了急需的波動暫歇」。
隨著中東緊張局勢緩和，航空股上漲。標普1500航空指數上漲2.4%。國防股下跌。洛克希德馬丁跌 2.6%，RTX 下跌2.7%。
能源股是周二的主要輸家，其中埃克森美孚(Exxon Mobil)下跌3%。
隨著地緣政治疑慮消退，有華爾街「恐慌指數」之稱CBOE波動率指數（VIX）大跌12%。避險資產黃金價格也下跌1.8%。
星巴克跌0.9%，此前這家咖啡巨頭澄清稱目前並未考慮全面出售中國大陸業務。
Uber Technologies大漲7.5%，該公司將在亞特蘭大為用戶提供Waymo 無人駕駛服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言