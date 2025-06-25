油價逢中東戰事必漲鐵律變了 彭博：能源博弈展開新格局

過去中東戰事一起，必然導致油價暴漲，但這個鐵律正在改寫。根據彭博專欄作家布拉斯（Javier Blas）的分析，美國躍居全球最大產油國後，改變中東衝突的能源博弈格局。

伊朗周一向卡達美軍基地發射飛彈，報復核設施周末遇襲。市場原先擔心美以伊三方公開衝突導致油價突破三位數，但這種情況並未發生，國際油價不漲反跌，布蘭特原油周二（24日）甚至一度跌破每桶70美元大關，比年初還低。

布拉斯指出，關鍵在於美國產能暴增。20年前美國石油日產量僅750萬桶，但受惠頁岩油革命，如今日產量達2,100萬桶，占全球總量超過五分之一，比俄羅斯或沙烏地阿拉伯還多。這使美國對全球原油航運要道荷姆茲海峽依賴度大幅降低，市場恐慌情緒減弱。

值得玩味的是，當前中東危機爆發時，美國頁岩油產量正處高峰，沙國同步增產搶市，形成產油國罕見的「危機中增產」特殊現象。

白宮以往遇上中東危機，最頭痛的問題就是油價飆升，川普是首位不必過度擔憂此事的美國總統，儘管他喊話要所有人壓低油價。據估計，每桶75美元的油價既能維持美國頁岩油商利潤，又不致引發經濟衰退。

雖然伊朗有實力封鎖荷姆茲海峽，但市場共識是可能性低，畢竟這樣做的結果是伊朗自己也無法出口石油，等於搬石頭砸自己的腳；這也將損害伊朗一些盟友，例如中國大陸，伊朗現在應無法承受失去中國的外交支持。

布拉斯還說，當前美國頁岩油產業正面臨轉折點。由於先前油價跌至每桶60美元，美國原油產量出現下滑趨勢，但中東衝突推動油價回升至75美元，頁岩油商得以透過期貨合約鎖定未來利潤，這將促使2025下半年至2026年產量超出預期。