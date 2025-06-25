Fed官員挺鴿派聲量變大 鮑曼呼籲最快7月降息

美國聯準會（Fed）更多官員釋出鴿派訊號，負責金融監管的副主席鮑曼（Michelle Bowman）23日呼籲最快7月降息，加入理事沃勒行列，今年擁有決策投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比說，關稅大幅調升迄今對經濟的影響，比原先預期還溫和。

鮑曼在布拉格發表演講時，支持最快在7月就降息，因為最近數據「尚未顯示關稅與其他政策造成重大影響的明確跡象」，且就業市場出現「脆弱跡象」。

她說現在沒那麼擔心高關稅會造成通膨長久居高不下的問題，反而更憂心勞動市場風險，「未來我們應該更重視推動就業目標面臨的下行風險」，「現在該是考慮調整政策利率的時刻了」。鮑曼去年Fed對抗通膨時，是立場最鷹派的決策官員之一，這番發言備受關注。

古斯比同日稍晚也呼應鮑曼的說法，表示儘管關稅帶來的風險相當大，但「有點令人意外的是，到目前為止，關稅的衝擊都還不像人們的憂慮」，「如果我們都沒看到這些關稅調升帶動通膨，那麼在我看來，我們從未脫離在4月2日（解放日關稅宣布）前我所形容的（美國經濟）黃金路徑」，暗示不排除恢復降息。

此前，Fed理事沃勒上周說，他會考慮在7月29-30日的決策會議支持降息。

芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期7月降息機率在23日為23.9%，遠高於一周前的14.4%。Nuveen固定收益策略部門主管羅德瑞葛茲認為，牽動市場預期的最大因素是Fed官員發言更鴿派。

根據交易員對擔保隔夜融資利率（SOFR）期貨的押注，市場如今也不甩Fed最新利率點狀圖預測，認為明年會多次降息。在美國對伊朗發動攻擊給經濟增長構成又一威脅後，這種觀點又得到鞏固。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic，今年無決策投票權）24日在接受路透採訪時卻說，鑒於企業計劃今年稍晚以漲價應對進口關稅上調的影響，加上就業市場依然穩定，所以Fed目前無需降息。

他表示，「我認為我們還有一些空間和時間」來觀察關稅和其他政策辯論如何發展，他認為Fed只需在2025年底進行一次1碼的降息，他認為今年經濟增速將降至1.1%左右，通膨到年底將回升至近3%。