Fed主席鮑爾重申不急著降息 觀察關稅最終稅率的影響

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
Fed主席鮑爾24日對國會提出的書面證詞中仍重申，Fed並不急於降息。（路透）
Fed主席鮑爾24日對國會提出的書面證詞中仍重申，Fed並不急於降息。（路透）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾面對內外夾攻，24日對國會提出的書面證詞中仍重申，Fed並不急於降息。

鮑爾24日在眾議院金融服務委員會做證，他在預先準備好的書面證詞中表示，「關稅的影響，將視最終的（稅率）水準而定。就目前而言，我們的形勢相當良好；在考慮對政策立場做出任何調整之前會先行等待，以便更加了解經濟的可能途徑」。

彭博資訊報導，鮑爾的證詞發布後，債市交易員認為Fed今年至少會降息2碼，降3碼的機率從23日的13%小升至25%。

鮑爾目前正面對來自內、外的降息壓力。今年來Fed一直按兵不動，已經激怒川普，聯準會部分理事也對外發表支持7月開始降息的言論。川普24日稍早在社群媒體上表示，「動作太過遲緩的鮑爾與Fed今天將赴國會，解釋他為何拒絕降息。我希望國會當真能對這位非常愚蠢、腦筋過硬的人發揮作用。我們將因為他的無能而在未來許多來付出代價」。  

鮑爾表示，「（對關稅的）預期水準，以及隨之而來對經濟相關的影響，於4月達到頂峰，之後已經下降。即使如此，今年提高關稅可能推升物價，並壓抑經濟活動」。

他表示，關稅對通膨的衝擊可能只是短期，或可能更為持久，「將視關稅影響的規模，要花多久以充分轉嫁到物價上，以及最終使較長期通膨預期維持平穩而定」。

鮑爾並形容，美國整體經濟及勞動市場「堅實」。通膨已經從2022年中的高點大幅緩解，但仍比2%目標高出一些。在明年之後，大部分較長期通膨預期指標仍與Fed的通膨目標一致。鮑爾25日將轉赴參院銀行委員會做證。

截至目前為止，經濟數據顯示關稅的衝擊有限。但鮑爾及多位其他決策官員已指出，川普政府加緊使用關稅，以及其他政策改變所造成的經濟不確定性，使現在Fed有理由維持利率不變。許多預測專家指出，關稅將加重通膨壓力，並損及經濟成長，不過這些預估本身也存在高度不確定性。

關稅 通膨 Fed

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