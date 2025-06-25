以伊停火…避險氛圍消退 金融市場振奮

美國總統川普23日宣布以色列和伊朗已同意完全停火，預計在停火24小時後宣告結束這場「12日戰爭」。伊朗和以色列24日相繼表明同意停火，雖然數小時後以色列就指控伊朗違反協議，出手還擊，但國際金融市場的避險氛圍完全消退。

全球股市24日一路從亞洲漲到歐美市場，油金同步暴跌，美元也下挫。美股早盤四大指數齊揚，科技股表現最亮眼，那斯達克綜合指數漲逾1%，費半更漲逾2%。歐洲股市漲勢到午盤左右仍維持1%的漲幅，亞洲股市多數收高，其中以泰國和南韓股市最強勁。

DXY美元指數一度跌0.5%，至97.933，兌日圓一度跌0.8%；布蘭特原油繼23日收跌7.2%後，24日一度再跌5.6%至每桶67.5美元，西德州油價也經歷類似情況。現貨金價同樣大跌，盤中曾跌2.2%至每英兩3,295.62美元。

以色列13日發動「崛起之獅行動」，以伊朗可能發展核武為由，率先空襲伊朗，引爆兩國衝突；美軍則在21日發動「午夜之錘」轟炸行動，動用B-2轟炸機奇襲伊朗福爾多等三座關鍵核子設施，聲稱已徹底破壞伊朗核子能力。

伊朗23日向卡達的美軍烏代德空軍基地發射飛彈，報復美國空襲伊朗核設施。川普說，伊朗在烏岱德基地發動「非常弱」的攻擊，指伊朗共發射14枚飛彈，其中13枚遭攔截，另有一枚不具威脅，並稱伊朗已發洩過了，不要再有任何憎恨。川普還「感謝」伊朗發射飛彈前提早警告美國，因此無人傷亡，認為伊朗現在可以走向地區和平與和諧，川普並鼓勵以色列也這樣做。

伊朗「象徵性」報復美國後，川普23日傍晚再度發文，指伊朗和以色列雙方已同意停火，結束各自尚在進行中的軍事任務。

川普表示，停火協議將自格林威治時間24日4時（台灣時間24日12時）起分階段生效，先由伊朗單方面停止所有行動，以色列在12小時後跟進。

伊朗外交部長阿拉奇表示，只要以色列在停火時間前停止非法侵略伊朗人民，「我們之後也無意繼續回應」。

以色列總理內唐亞胡隨後表示，以色列同意在川普的協調下與伊朗停火。以色列政府聲明說，「以色列感謝川普總統和美國國防支持及參與消除伊朗核子威脅」。

不過，停火24日生效後不久，以色列國防部長卡茲就指控伊朗發射飛彈，下令對德黑蘭目標發動襲擊。但伊朗否認發射飛彈，反控以色列在理應停火後仍繼續攻擊長達1.5小時。此事讓川普怒斥雙方違反停火。