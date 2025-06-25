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亞洲對美關稅談判 難了

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國洛杉磯港貨櫃碼頭。 （路透）
美國洛杉磯港貨櫃碼頭。 （路透）

美國總統川普所定下的對等關稅緩徵期限，將於兩周後屆滿，亞洲國家無不加緊出貨，導致亞洲各國對美貿易順差不斷擴大，進而增添關稅談判複雜度。

根據過去幾周發布的資料，台灣、越南、泰國等國家5月對美出口，都創歷史新高；南韓5月對美出口也接近歷史紀錄，23日公布的數據顯示南韓6月中旬對美出口仍持續增加。

這些高額出口顛覆了以往的正常貿易模式，因為亞洲國家對美出口通常要到一年的後段才會轉強，主要是因為屆時供應商都趕在年底購物旺季前向美國輸出貨品。現在由於美國威脅可能會從7月初起加徵關稅，迫使廠商急於儘快在期限前，將貨物裝運上船，運往美國。

台灣5月對美出口比去年同期暴增近90%，越南與泰國對美出口則雙雙跳增35%，這些出口成長勢必將反映在美國的貿易數據上，並可能增添亞洲各國與川普政府進行關稅談判時的複雜度。

由於企業因應川普時不時突然調整關稅，美國貿易逆差今年來大幅擴大，儘管歐洲藥品進口激增可能助長逆差，但亞洲國家仍是美國貿易逆差的最大來源。

美國5月貿易逆差已達910億美元，使今年1-5月貿易逆差額提高到接近6,430億美元，超越新冠疫情期間的同期新高紀錄。

若川普真的在7月初對亞洲各國實施歷史性的高關稅，這一波出口激增可能迅速反轉，進而削弱亞洲整體經濟成長。

亞太經濟合作組織（APEC）5月已以貿易緊張情勢為由，下修今年經濟成長率預測，將21個成員國的平均經濟成長率從3.3%調降至2.6%。

政策動盪已衝擊中國大陸貿易。儘管美中5月於日內瓦達成關稅暫時休兵90天的協議，中國大陸品輸入美國的進口稅率依然處於高水準，中國大陸5月對美出口持續下降。但這或許不能呈現全貌，因為一些中國大陸出口商可能轉而經由第三國，出口產品到美國。

陸企也正努力將出口轉向其他市場，或增加國內銷售。但如果出口長期下滑，將打擊中國大陸經濟，因為中國大陸在房地產疲軟和內需不振的情況下，經濟成長對外國需求的依賴加深。其他亞洲國家若無法與美國達成避免關稅大幅調升的協議，也可能很快面臨相似的衝擊。

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