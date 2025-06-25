世界經濟論壇示警：地緣政治 陷最複雜局勢
世界經濟論壇（WEF）主席表示，全球正面臨數十年來「最複雜」的地緣政治局勢，並警告這波動盪正在「衝擊全球成長」。
WEF第16屆新領軍者年會（又稱2025夏季達沃斯論壇）本周在天津召開，主席布倫德（Borge Brende）在會議開始前說：「這是數十年來我們所見過最複雜的地緣政治與地緣經濟背景。」他並警告：「如果我們無法再度提振經濟成長，不幸的是，未來十年將面臨較低的成長率。」
會議召開前，美國剛介入以伊衝突；在此之前，美國總統川普數月前發動的關稅戰，至今仍在翻攪市場。
布倫德表示，現在仍無法預測川普的關稅政策將造成什麼衝擊，「由於談判仍在進行中，要判斷這些關稅將帶來什麼結果，目前仍言之過早。」
他指出：「我認為目前尚無定論，但過去所見的傳統全球化，如今已變成另一種不同的體系」；「這是新的篇章…尤其是因為貿易曾是成長的引擎。」
布倫德也警告，日益升高的衝突可能會對全球成長造成「非常負面的衝擊」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言