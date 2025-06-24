BIS警告：穩定幣通不過作為貨幣的三要件

國際清算銀行（BIS）24日警告，穩定幣（stablecoin）達不到作為廣泛流通貨幣所需具備的三要件，作為貨幣的「表現差」，若躍為主流將引發風險。這顯然否定美國總統川普大力推動穩定幣作為主流金融一大支柱的努力。

BIS有「央行的央行」之稱，在24日提前發布經濟年報中關於穩定幣的一章，指出穩定幣未能通過三項貨幣考驗，因為欠缺央行支持、遏阻非法使用的防護措施不足，而且缺乏放貸所需的融資彈性。完整的BIS經濟年報預定本周日公布。

穩定幣是一種加密幣，通常價格以1：1釘住美元，並以美國公債或黃金等現實世界資產作為擔保。在美國總統川普大力推動下，美國聯邦參議院已通過穩定幣法案（GENIUS Act），意在為這種釘住美元的穩定幣訂定監管框架，若在眾議院也順利通過，可望使穩定幣使用呈爆炸性成長。

但BIS在文中警告：「穩定幣不夠格作為一種健全的貨幣形式，而且在缺乏監管下，會對金融穩定以及貨幣主權構成風險。」

穩定幣通不過作為貨幣的三要件

BIS經濟顧問申鉉松（Hyun Song Shin）指出，穩定幣欠缺央行發行法幣所提供的傳統清算功能。他把穩定幣比喻作19世紀美國自由銀行體制時代民間發行的銀行券，意味通常匯兌比率視發行者不同而高低不一，破壞「單一性」（singleness），也沒能履行央行發行貨幣的「不過問」原則。

由於穩定幣必須總是由等值的資產支持，因此也缺乏「彈性」（elasticity），這種彈性是允許銀行藉核准貸款創造更多貨幣所必需的。此外，若要額外發行，需要穩定幣持有者預先全額支付，這種「預付現金」的限制也破壞彈性。

而且，穩定幣「向來是非法使用的首選，用來迴避確保正直的防護機制」，尤其欠缺傳統金融那種「知道你客戶是誰」的控制。因此也通不過正直性（integrity）檢驗。

籲央行走代幣化「統一帳本」路線

因此，BIS寫道：「社會可以選擇。貨幣體系可以改造成某種次世代體系，建築在通過試驗且受信賴的基礎之上，這種基礎設施不僅技術優越，且可程式化。要不然，社會也可重溫受不健全貨幣限制的歷史教訓，付出真實的社會成本，迂迴繞路採用民間發行、未能通過單一性、彈性和正直性三項考驗的數位貨幣。」

BIS呼籲各國央行走代幣化「統一帳本」（tokenized "unified ledger"）路線，也就是建立一種中央化的資料庫，將代幣化的央行準備、商業銀行存款以及政府公債都納入其中，以加速跨境支付並降低涉及的成本。

BIS認為，以代幣化促成數位化央行體系，幾乎可在轉瞬間完成支付和證券交易的清算，而且既透明、有彈性、彼此互通，或許還能預防加密幣帶來不可預知的危害。

BIS指出，穩定幣「主要顧慮是失去貨幣主權和資本外逃，對新興市場和開發中經濟體尤然」；而民間銀行發行的穩定幣「可能衍生新的風險，視其法律和治理安排而定」。