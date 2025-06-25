1分鐘看世界／日本財部標售20年期公債 投資人態度依舊審慎

財政部24日標售的20年期公債，投標倍數為3.11，優於前兩次，但低於過去一年平均值的3.31，也遜於外界估計的3.5，反映儘管當局將20、30、40年期的長債發售額縮減3.2兆日圓（220億美元），以平抑殖利率，投資人態度依舊審慎。

越南／峴港准設自由貿易區 生醫、能源等產業優先進駐

越南當局已批准在峴港設立該國首座自由貿易區，占地1,881公頃，規劃由高科技、生醫、能源等產業優先進駐，期能成為區域和全球供應鏈網絡的樞紐。峴港也是FPT等科技公司的所在地。

阿曼／計劃開徵個人所得稅 寫下波灣六國首例

阿曼計劃開徵個人所得稅，這將在石油收入甚豐的波灣合作理事會（GCC）六國創下首例。按計畫，2028年起將徵收稅5%，只適用於年所得超過10.9萬美元的富人，約占阿曼有所得人口的1%。

美國／美超微擬發20億美元可轉債 將稀釋股權 衝擊股價

伺服器製造商美超微（Super Micro）宣布，計劃發行20億美元2030年到期可轉換債券，籌措的資金將用於一般企業用途。由於發行可轉債可能稀釋現有股東股權，美超微股價23日重挫近10%。

美國／美企涉賣仿製減肥藥Wegovy 諾和諾德宣布終止合作

丹麥藥廠諾和諾德23日宣布與美國遠距健康公司Hims&Hers終止合作，不再允許後者販售旗下減重藥Wegovy，並指控其違法銷售該款藥物的廉價仿製品；消息拖累Hims&Hers當日股價大跌34%。

德國／企業對經濟看法調查 6月指數揚 兩年來最樂觀

Ifo研究所公布，6月預期指數達到90.7，優於預期，是2023年4月以來最高，代表德國企業對經濟的看法是兩年多來最樂觀，反映公共支出即將增加的利多，點燃德國經濟將走出停滯的期望。

英國／加強監管Google 擬列戰略市場地位企業

競爭與市場管理局（CMA）擬把Google列為「具戰略市場地位」企業，以加強監管，可能採取措施包括讓使用者更能存取別家搜尋服務，並確保企業刊登數位廣告依循更公平的排序原則。

葡萄牙／官方緊縮移民政策 入籍最快須住滿七年

政府擬緊縮移民法規，規定來自葡語系國家的外籍人士，須居住七年才能入籍，非葡語系移民則須十年，新法將在未來幾天送交國會表決。當地移民如今達破紀錄的160萬人，占總人口約15%。