亞馬遜砸錢 投資英國AI

電子商務巨擘亞馬遜（Amazon）24日宣布，計劃未來三年在英國投資400億英鎊（540億美元），以擴建倉儲網絡和人工智慧（AI）基礎設施，藉此壯大電子商務及雲端事業。

這筆投資包含在英國興建四座新物流中心與新配送站，以及升級與擴建全英國100多座營運大樓現有網絡。亞馬遜表示，這筆投資將創造數千個就業機會，其中位於赫爾（Hull）與北安普敦（Northamption）的據點都將創造2,000個工作，這兩個據點分別會在今年與明年啟用。

亞馬遜近幾周已公布，將大舉投資美國數個地區以及澳洲和台灣等國的計畫，這些投資大多尋求強化資料中心網絡，以滿足全球強勁的AI運算需求。另外，由於AI使用率日益上升，亞馬遜執行長賈西（Andy Jassy）上周也勾勒未來數年削減該公司人力的計畫，但未透露裁員規模。

目前亞馬遜在英國僱用7.5萬人，名列英國十大民間部門雇主。英國政府對亞馬遜投資英國表示歡迎，認為此舉形同對該國經濟政策投下信任票。

根據EY 5月公布的報告，英國去年外國直接投資計畫數量減少，情況與歐洲其他大型經濟體類似，但該國仍是科技投資頭號目的地。