套現逾4億元…黃仁勳兩天賣輝達10萬股

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳已啟動賣出自家股票的計畫，這項計畫預定讓他可在年底前出脫價值多達8.65億美元輝達股票，而近期的首批交易已讓他套現1,440萬美元（約新台幣4.2億元）。

根據23日向美國證管會（SEC）提交的文件，黃仁勳在6月20日、23日兩天共賣出10萬股輝達股票，總價1,440萬美元。黃仁勳這次出售股份套現是3月採行一項新的10b5-1計畫一部分，該計畫於上個月在輝達財報中揭露。

彭博億萬富豪指數顯示，黃仁勳以1,260億美元財富位居全球富豪榜第12名，他的財富幾乎全部由輝達股票構成。根據指數計算，黃仁勳迄今已出售價值超過19億美元的輝達股票。

黃仁勳預先安排的股票交易計畫，在億萬富豪或企業高層主管間是很常見的，主要是希望在不嚇壞投資人的情況下出售一些持股套現。黃仁勳這次已安排年底前出售600萬股，依據23日股價計算，現值8.65億美元。