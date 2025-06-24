外內夾攻沒在怕！聯準會主席鮑爾重申：Fed仍不急於降息

美國聯準會（Fed）主席鮑爾面對外內夾攻，24日對國會提出的書面證詞中仍重申，Fed並不急於降息。

鮑爾24日在眾議院金融服務委員會做證。他在書面證詞中表示，「關稅的影響，將視最終的（稅率）水準而定。就目前而言，我們的形勢相當良好；在考慮對政策立場做出任何調整之前先行等待，以便更加了解經濟的可能途徑」。

鮑爾表示，「（對關稅的）預期水準，以及隨之而來對經濟相關的影響，於4月達到頂峰，之後已經下降。即使如此，今年提高關稅可能推升物價，並壓抑經濟活動」。

他表示，關稅對通膨的衝擊可能只是短期，或可能更為持久。為避免發生後一種影響，「將視關稅影響的規模，要花多久以充分轉嫁到物價上，以及最終使較長期通膨預期維持平穩而定」

鮑爾並形容整體經濟及勞動市場「堅實」。他指出，通膨已經從2022年中的高點大幅緩解，但仍比2%目標高出一些。在明年之後，大部分較長期通膨預期指標仍與Fed的通膨目標一致。