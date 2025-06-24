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美元主導地位減弱 各國央行盯上黃金、歐元和人民幣

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
美元主導地位逐漸減弱，各國央行盯上黃金、歐元和人民幣。路透
美元主導地位逐漸減弱，各國央行盯上黃金、歐元和人民幣。路透

在全球貿易分裂與地緣政治動盪下，美元主導地位逐漸減弱，各國央行盯上黃金、歐元和人民幣。機構分析認為，未來十年，人民幣更受青睞，淨30%的央行預計將增持人民幣，其在全球儲備中的佔比有望增至三倍，達到6%。

路透報導，官方貨幣金融機構論壇（OMFIF）24日稍晚發布針對對全球75家央行的調查（於3月至5月期間開展），OMFIF稱，美元在去年調查中還是最受歡迎的貨幣，今年已跌至第七位。70%受訪央行表示，美國政治環境令其不願投資美元，該比例是一年前的兩倍多。

在貨幣方面，OMFIF歐元和人民幣最可能從美元的多元化配置中受益。淨16%的央行計劃在未來 12-24 個月內增持歐元，使其成為需求最高的貨幣（較一年前的 7% 上升），其次是人民幣。

經濟觀察報報導，世界黃金協會中國區CEO王立新此前表示，在近年全球外匯儲備資產多元化配置的趨勢下，美元在全球央行外匯儲備的佔比持續下降，與此對應的是，人民幣、黃金等資產的佔比則相應增加。

而人民幣正悄然往儲備貨幣進階。渣打銀行董事總經理兼人民幣國際化團隊主管吳雅思指出，儘管中國國債收益率低於美國等某些國家國債，但中國國債與全球債券的相關性較低，就全球外匯儲備資產配置的風險管理而言，海外央行與其他資管機構配置中國國債，將是他們分散資產組合風險的一項有益選擇。

然而，貝萊德亞太區主動投資策略部主管兼新興市場首席投資總監貝琳達（Belinda Boa）認為，投資者分散美元資產投資仍處於非常早期的階段。美元計價資產在過去十年回報已相當可觀，所以分散投資並不適用，但隨著市場的不確定性及波動性提高，投資者愈益要求組合多元化，而亞太區及新興市場肯定能從中受益，預期日本、印度以致中國都能受惠於多元化的趨勢。

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