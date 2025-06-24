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以色列同意停火提議油市疑慮緩解 亞股普遍收漲

中央社／ 東京24日綜合外電報導
以色列今天同意美國總統川普提出與伊朗停火的提議後，國際油價聞訊回跌逾5%。 法新社
以色列今天同意美國總統川普提出與伊朗停火的提議後，國際油價聞訊回跌逾5%。 法新社

以色列今天同意美國總統川普提出與伊朗停火的提議後，國際油價聞訊回跌逾5%。而在投資人對能源市場的憂慮有所緩解後，亞股今天普遍收漲。

法新社報導，格林威治標準時間6時50分左右，倫敦北海布倫特（Brent）原油價格下跌5.2%，報每桶67.75美元，美國紐約西德州中級原油（WTI）期貨價格下跌5.4%，報每桶65.01美元。

三菱日聯金融集團（MUFG）分析師哈德曼（LeeHardman）在報告中寫道：「市場參與者樂見衝突可能結束。」他指出，布倫特原油價格「現在幾乎完全扭轉衝突爆發以來的所有漲幅」。

「外匯市場也出現類似逆轉，美元回吐近期升幅。倘若中東風險不再是驅動市場的因素，那麼美元可能重返走軟趨勢。」

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Inne）說：「德黑蘭冷靜回應。他們襲擊卡達美軍基地的『報復』行動，雖足以登上頭條新聞，但不致動搖石油市場的根基。一旦情勢明朗，原油的戰爭溢價就消失。」

以色列政府今天聲明表示，該國「已實現與伊朗戰爭的所有目標」，並稱以色列已移除「迫切的雙重生存威脅：核武和彈道飛彈」。

聲明中還說：「以色列將對任何違反停火的行為作出強力回應。」

亞洲股市今天普遍收高，日股日經指數今天收漲1.1%，上海股市收漲1.2%，港股恆指收漲逾2%，首爾股市勁揚3%，台北股市強彈2.1%，雪梨股市收漲1%。吉隆坡和威靈頓股市則是收低。

美國 石油 油價 伊朗 以色列 亞股

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