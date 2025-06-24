WTO將設專家小組 審查加拿大與大陸2起貿易爭端

世界貿易組織（WTO）今天表示，旗下爭端解決機構已同意成立專家小組，以審查加拿大與中國之間的2起貿易爭端。

法新社報導，WTO透過聲明表示，旗下爭端解決機構（DSB）已在會議上同意成立專家小組，就北京提出「加拿大對中國製電動車與鋼鋁產品實施的附加稅措施相關申訴」做出裁決。

WTO表示，同時還將成立另1個專家小組，審查加拿大就「中國對特定加拿大農產品和漁業產品徵收進口關稅」相關申訴。

中國今年3月針對自加國進口的菜籽油、油餅（1種動物飼料）和豌豆徵收100%附加稅。

中國表示，此舉是回應渥太華去年針對中國電動車徵收100%關稅。為阻止中國政府補貼的汽車大量湧入北美市場，加國決定跟進美國採取此一措施。

WTO表示，今天的爭端解決機構會議上，中國主張加國措施違反「關稅暨貿易總協定」（GATT）規定，但中國代表「願意進行建設性討論，並將繼續致力解決爭端」。

加拿大代表則說：「很遺憾中國在其專家小組請求中納入與從中國進口的部分太陽能產品、關鍵礦產、半導體、永久磁鐵和天然石墨相關申訴」，並堅稱加國當局「並未對這些產品採取附加稅措施」。

WTO表示，加國也堅稱，中國徵收進口關稅「意味其單方面決定和貿易反制措施違反WTO規範」，並強調願意致力透過「建設性對話」解決爭端。

2018年，加拿大應美國司法互助要求，逮捕在溫哥華轉機的華為公司財務長孟晚舟。此後，北京和渥太華的關係一直緊張。

本月6日，加國總理卡尼（Mark Carney）與中國國務院總理李強6日通話後，雙方同意建立常態溝通管道。