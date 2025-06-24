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可可價格飛漲 厄瓜多農人大賺之際遭黑幫盯上

中央社／ 厄瓜多密拉格羅24日綜合外電報導

雖然厄瓜多最大出口農產品是香蕉，但在全球可可豆短缺造成價格暴漲之際，將賭注下在可可豆而非香蕉上的農人正大發利市。

法新社報導，在厄瓜多，種植可可已成為價值數十億美元的產業，規模堪比黃金、銅、銀等礦產，以及隨處可見的香蕉。

在太平洋港口城市瓜亞基爾（Guayaquil）附近名為密拉格羅（Milagro，意為奇蹟）的地區，50歲農人李瑪（Cergio Lema），幾乎不敢相信自己運氣這麼好，能趕上這波熱潮。

他告訴法新社，數年前，可可的價格「低到賺來的錢只夠維護農地」。但過去2年來，由於氣候變遷和象牙海岸及迦納病蟲害導致收穫量大減，全球可可價格飛漲。象牙海岸及迦納產量合計占全球一半以上。

隨著1袋100公斤帶莢可可豆的價格從100美元漲到350美元，李瑪的收入也成長3倍以上。

現在他打算擴大事業。他說：「我的願望是存點錢，然後申請貸款，再買1塊地。」

2024年厄瓜多可可出口總額達到36億美元，比礦業還多6億美元。

根據該國中央銀行數據，2024年9月到2025年3月，可可出口總額60年來首度超越香蕉。厄瓜多是全球最大香蕉出口國。

2024年12月，由於產量短缺，國際可可價格創下每公噸1萬2000美元紀錄，目前回落到8500美元左右。

但這樣的榮景也讓一些人感到擔憂，因為在厄瓜多、秘魯、委內瑞拉等南美洲國家勒索企業的黑幫，如今愈來愈常鎖定可可農人。

這種利用高價牟利的熱潮也可能使厄瓜多可可的聲譽蒙塵。

環保團體已多次針對可可種植相關的森林濫伐行為提出警告，但歐洲聯盟執行委員會（EuropeanCommission）5月仍未將厄瓜多列入備受關注的首份不當伐林「高風險」國家名單。

香蕉 可可 厄瓜多

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