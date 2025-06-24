15多年來首座！美國紐約州規劃建設核電廠 加入核能復興行列

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經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
紐約州布坎南市印地安角核電廠檔案照，這座核電廠已在2021年4月除役。路透
紐約州布坎南市印地安角核電廠檔案照，這座核電廠已在2021年4月除役。路透

美國紐約州計劃建造一座大型核電設施，為15多年來美國建設的首座新的大型核電廠，以滿足日增的乾淨能源需求。

紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）表示，已指示該州電力局，發展並興建至少1百萬瓩（GW）的核能裝置容量「我將致力於確保每一家想來紐約的公司和每一位想在這裡生活的人，都不必擔心水電燃氣等公用事業費用的可靠性和可負擔性」。1GW電力約足以供電給100萬戶家庭。

紐約州電力局將在紐約州北部選址，並確定反應爐的設計，評估中的潛在廠址包括Constellation能源公司擁有、三座運作中的核電廠，紐約州也正與加拿大官員展開安排，研究安大略省要建造四座小型模組化反應爐（SMR）的計畫。

紐約州官員也正細加檢視喬治亞州Vogtle核電廠興建兩座反應爐所遭遇的問題。這兩座反應爐2009年動工，推估到2023-2024年完工時，總成本會超過300億美元，是初估的兩倍多。

霍楚說，電力局能單獨、或與民營實體合作開發核電廠，這向核電設施可能會是一個大型反應爐，或是多座較小反應爐的集結。

Constellation已和紐約州合作申請聯邦款項，幫助推行在北部Oswego的Nine Mile Point乾淨能源中心增設一座或多座反應爐的早期工作。

紐約州的核電計畫可望啟動美國興建核能反應爐的新時代。過去30多年來，由於安全、成本大幅超支及審核緩慢等問題，核能產業30多年來陷入困頓，只能管理現有核電廠。

1991年來，美國只有五座新的商用反應爐上線，遠不足以抵銷核電廠退役帶來的影響。美國核電容量已比2012年的高峰減少逾4%，太陽能和天然氣等其他發電途徑則蓬勃發展。

美國 紐約 核電 核能

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