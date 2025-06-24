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黃仁勳開始出脫輝達股票 兩天賣10萬股套現超過4億元

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。歐新社
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。歐新社

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳已經啟動賣出自家股票的計畫，這項計畫預定讓他可在年底前出脫價值多達8.65億美元輝達股票，而近期的首批交易已讓他套現1,440萬美元，相當新台幣約4.2億元。

根據周一（23日）向美國證管會（SEC） 提交的文件，黃仁勳在6月20日、23日兩天共賣出10萬股輝達股票，總價1,440萬美元。黃仁勳這次出售股份套現是3月採行一項新的10b5-1計畫一部分，該計畫於上個月在輝達財報中揭露。

彭博億萬富豪指數顯示，黃仁勳以1,260億美元財富位居全球富豪榜第12名，他的財富幾乎全部由輝達股票構成。根據指數計算，黃仁勳迄今已出售價值超過19億美元的輝達股票。

輝達在非正常工作時段外沒有立即回應有關黃仁勳售股的置評請求。

黃仁勳預先安排的股票交易計畫，在億萬富豪或企業高層主管間是很常見的，主要是希望在不嚇壞投資人的情況下出售一些持股套現。黃仁勳這次已安排年底前出售600萬股，依據周一股價計算，現值8.65億美元。周一的另一份文件顯示，黃仁勳計劃短期內再賣5萬股。

文件也顯示，身價億萬的輝達董事史蒂文斯（Mark Stevens）同樣開始出脫持股，在6月18日賣出超過60萬股，套現約8,800萬美元。

史蒂文斯在6月初已提交計劃出脫400萬股輝達股票的計畫，迄今已經脫手逾200萬股。與黃仁勳和其他董事不同的是，史蒂文斯並非是依據10b5-1計畫售股。

根據彭博億萬富豪指數，史蒂文斯目前資產淨值達98億美元。

黃仁勳 輝達 財富 股票

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