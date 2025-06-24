Fed鮑爾今晚將面臨7月降息拷問 因更多官員釋出鴿派訊號

美國聯準會（Fed）主席鮑爾在台灣時間24日晚間10時出席國會聽證會時，面臨的降息壓力將愈來愈重，因為兩位Fed重量級官員近來都呼籲7月降息，且另一名今年有決策投票權的Fed官員認為關稅迄今的經濟影響比預期還溫和，再加上以伊暫時停火帶動油價回落，有助緩和美國的通膨壓力。

鮑爾預定美東時間24日上午10時（台灣時間24日晚間10時），出席聯邦眾議院金融服務委員會的貨幣政策半年報聽證會，並將預先發布書面證詞，將面對眾議員對於降息立場、關稅影響、政治風波、銀行監理等議題的拷問。

美國總統川普在第一任期提名為Fed理事、近來提名為金融監管副主席的鮑曼，23日表示降息的時機似乎即將到來，她現在沒那麼擔心高關稅會造成通膨長久居高不下的問題，反而更憂心勞動市場風險，現在「該是考慮調整政策利率的時候了」。鮑曼在去年Fed對抗通膨時，是立場最鷹派的決策官員之一，這番發言備受關注。

此前，川普在第一任期提名的另一名理事沃勒上周說，他會考慮在7月29-30日的決策會議支持降息。沃勒去年也是知名的鷹派官員，近來屢次釋出降息訊號，而且他被視為鮑爾主席任期明年屆滿後的熱門接班人選之一，發言廣受注目。鮑爾是被美國前總統歐巴馬提名為理事，並且獲川普在第一任期提名為Fed主席，但近年持續遭川普批評遲不降息。

另一方面，今年有投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比23日也說，關稅暴升迄今對經濟的影響，比原先預期還溫和，「有點令人意外的是，到目前為止，關稅的衝擊都還不像人們的憂慮」，「如果我們都沒看到這些關稅調升帶動通膨，那麼在我看來，我們從未脫離在4月2日（解放日關稅宣布）前、我所形容的（美國經濟）黃金路徑」，暗示不排除恢復降息。

受到這些發言影響，美國2年期殖利率回落，7月降息的預期升溫，芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期7月降息的機路在23日為23.9%，遠高於一周前的14.4%。Nuveen固定收益策略部門主管羅德瑞葛茲認為，牽動市場預期的最大因素是Fed官員發言更鴿派。

鮑爾在出席由共和黨掌控的眾院聽證會時，勢將被問到7月是否降息，必須更明確解釋為何會保持觀望態度，一些立場較偏向川普的眾議員則可能嚴辭批評鮑爾。鮑爾在上周的決策會議後，並未透露7月是否可能降息的口風，只說偏好觀望更長一段時間，以了解關稅的影響。

華爾街專家大多認為，鮑爾釋出的訊息可能和上周大同小異，牛津經濟研究院評估認為，Fed許多決策官員似乎與鮑爾同一陣線，只是可能會有一些人轉向沃勒陣營。

安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗23日向CNBC表示，一些政治影響力已開始流入Fed貨幣決策小組聯邦公開市場操作委員會（FOMC），「現在我們突然有兩個立場傾向共和黨的理事，提出7月（降息）的構想，也影響到市場」，「我確定的是，鮑爾在試圖讓所有人對外發表一致的訊息時，將遭遇大量困難」。