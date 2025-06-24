關稅休兵期出口成長 新加坡5月外匯存底創3年新高

新加坡媒體報導，在90天關稅休兵期間，出口商把握時間加快出貨，帶動新加坡出口貿易成長，使今年5月新加坡外匯存底攀升至2022年3月以來新高。

根據新加坡金融管理局公布初步估算，5月份新加坡外匯存底達新幣5181億元（約新台幣11兆9400億元），雖然僅較前一個月增加約2%，但已是3年多來新高。

資產管理策略專家陳達德在「聯合早報」報導中指出，推升新加坡外匯存底上升的原因有好幾個，其中一項與近期關稅爭端有密切關聯。

陳達德認為，新加坡貿易順差表現強勁，尤其美國啟動關稅措施後，出口商紛紛趕在開徵前搶先出貨。以4月為例，出口成長幅度遠遠超過進口，這是推動新加坡外匯存底增加主因；另一個因素是新幣走勢強勁，新加坡金管局可能為了防止新幣漲勢過快，透過公開市場操作賣出新幣、買進美元等外幣。

他表示，外匯存底的增加也受到其他因素支撐，例如新加坡財政出現盈餘、國際觀光客帶來的收入，以及外國直接投資（FDI）成長等。

以外國直接投資來看，從去年第2季的新幣429億元，增至今年第1季的新幣596億元，成長幅度達39%。陳達德指出，這顯示新加坡依然是全球具吸引力的投資中心，並在推動東協區域貿易方面扮演關鍵角色。特別是在全球企業面對關稅挑戰、尋求將部分供應鏈自中國移出時，新加坡的戰略位置更為突出。

除了貨幣，黃金也是新加坡外匯存底一部分。根據世界黃金協會（World Gold Council）統計，新加坡金管局今年第1季減持黃金4.85公噸。澳盛銀行（ANZ）亞洲研究主管吳勤力在報導中指出，自去年第2季起，新加坡金管局已連續4季減持黃金儲備。

吳勤力表示，各國央行出於不同原因，會定期調整儲備結構。儘管金管局減持黃金，但整體外匯存底仍在上升，部分是因為金管局為了讓新幣名目有效匯率維持在政策設定的區間內而進行干預。此外，外匯儲備中持有的非美元資產升值，也可能推升了整體外匯存底。