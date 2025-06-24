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美債漲了！Fed官員放鴿 鮑曼說支持最快7月降息

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
聯準會理事鮑曼。路透
聯準會理事鮑曼。路透

美國公債殖利率周一（23日）下滑，因聯準會Fed）負責金融監管的副主席鮑曼（Michelle Bowman）呼籲最快7月降息。她說美國總統川普發動的貿易戰對通膨的影響，可能低於一些經濟學家原先的擔憂。

在鮑曼周一發出鴿派言論前，Fed理事沃勒（Christopher Waller）上周五才表示央行應考慮最快下個月就降息；今年擁有決策投票權的芝加哥聯準銀行總裁古斯比周一表示，迄今關稅的大幅調漲，對經濟的影響比原先預期溫和。相關言論凸顯出Fed官員之間對於如何因應川普關稅政策的意見分歧。

鮑曼周一在布拉格發表演講時說，她支持最快在下個月就進行降息，因為近期數據「尚未顯示關稅與其他政策造成重大影響的明確跡象」，而且貿易戰對通膨的影響「或許更為長久，但更為延後，且程度比最初預期更小」。

鮑曼說，「綜合考量，目前貿易與關稅談判的持續進展，已經讓經濟環境顯示出風險較低」，「在思考未來路徑走向時，現在是時候考慮調整政策利率了」。

在鮑曼的談話出爐後，對利率預期高度敏感的美國2年期公債殖利率應聲下滑，殖利率下跌8個基點，至3.82%，市場提高對今年降息的押注；10年期美債殖利率下滑3.5個基點至4.34%，盤中一度下跌逾6個基點。

但根據芝商所FedWatch觀測工具，投資人仍然認為7月會議降息的可能性很小，利率維持不變的可能性為 77%。鮑曼發表評論後，這一比率幾乎沒有變化，但9月啟動降息的機率升至80%以上，而10月開始降息的機率則升至92%以上。

鮑曼也提到就業市場出現「脆弱跡象」，「未來我們應該更加重視推動就業目標所面臨的下行風險。」

她說：「在我們7月舉行的下次會議前，將還會收到另一份每月的就業與通膨數據。」「如果即將公布的數據顯示通膨持續朝有利方向發展，上行壓力仍限縮在商品價格，或是如果我們發現消費疲軟進一步波及勞動市場，這些發展都應該納入我們的政策討論與決策考量中。」

芝加哥聯準銀行總裁古斯比同日稍晚也呼應鮑曼的鴿派立場。他說，儘管關稅帶來的風險相當大，可能導致通膨上升與經濟成長減緩，這對貨幣政策來說非常棘手，但到目前為止，他原本對關稅的強烈擔憂並未成真。

古斯比說，如果經濟能夠度過當前的動盪與不確定性，那麼邁向降息之路可能再次開啟。

Fed上周將基準利率維持在4.25%-4.5%不變。官員們在川普貿易政策搖擺造成的高度經濟不確定性中，仍採取觀望態度。

通膨 聯準會 川普 公債殖利率 Fed

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