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亞洲軍工股重挫 以伊停火讓台灣到日韓的國防股跌一片

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
在美國總統川普宣布以色列與伊朗同意暫時停火後，亞洲軍工與國防類股股價重挫。圖為韓華航太的產品。路透
在美國總統川普宣布以色列與伊朗同意暫時停火後，亞洲軍工與國防類股股價重挫。圖為韓華航太的產品。路透

在美國總統川普宣布以色列與伊朗同意暫時停火後，亞洲軍工與國防類股股價重挫，逆轉前一天上漲走勢。

台灣軍工股方面，無人機製造商雷虎（8033）盤初大跌逾3%，航太零組件廠寶一和晟田跌約2%、漢翔（2634）跌近1%、亞航（2630）跌逾1%。

在韓國軍工股方面，LIG Nex1重挫14%、從事軍事彈藥、運動彈藥和小口徑彈藥的製造和銷售業務Poongsan大跌15%、戰車製造商現代樂鐵（Hyundai Rotem）跌8%、韓國航太工業（Korea Aerospace Industries）、韓華系統和韓華航太都大跌超過5%。

日本方面，細谷火工（Hosoya Pyro-Engineering）跌4.9%、石川製作所跌3%。

澳洲造船和國防承包商Austal跌逾1%。

軍工股 國防

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