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三星預告7月9日發表會 新一代AI摺疊機亮相

中央社／ 台北24日電
三星今天正式預告，將於台灣時間7月9日晚間10時，在紐約舉辦發表會。(美聯社)
三星今天正式預告，將於台灣時間7月9日晚間10時，在紐約舉辦發表會。(美聯社)

三星今天正式預告，將於台灣時間7月9日晚間10時，在紐約舉辦發表會，市場預料新一代摺疊機Z系列將現身，除了機身更輕薄，也會搭載嶄新的AI人工智慧介面。

三星今天發布媒體邀請函預告，將於台灣時間7月9日晚間10時，於紐約布魯克林舉辦Galaxy Unpacked發表會。

官方預告片暗示，推出的新機就是三星下半年旗艦機，市場預料新一代摺疊機Galaxy Z Fold 7和Galaxy ZFlip7將現身。

規格方面，市場傳聞Z Fold 7內頁螢幕將不再延續使用螢幕下鏡頭設計，而是有望回歸「挖孔」螢幕配置，同時機身也朝更輕薄化的方向調整，厚度較前代明顯縮減，主相機則延續3鏡頭模組設計。

三星表示，隨著AI迅速成為全新的使用介面，與科技的關係也正在被重新定義，科技從被動回應走向主動預測，當AI成為UI（使用者介面，UserInterface），用戶所想即成所得。

三星預告，下一代Galaxy裝置將圍繞嶄新AI介面進行全面革新，結合突破的硬體設計，釋放裝置最大潛能。

紐約 發表會 三星

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