以伊將停火！美元應聲走軟 日圓歐元勁升

在美國總統川普周一宣布以色列和伊朗同意在大約六小時後「全面且完全停火」之後，美元兌多數主要貨幣走貶。

在台灣時間清晨，美元兌日圓貶值0.3%至145.72日圓。

歐元兌美元升值0.24%至 1.1606；美元兌瑞郎貶值0.1%至0.8119瑞郎。

澳幣兌美元升值0.2%至0.6471美元。

InTouch Capital Markets指出，美元曾是以色列與伊朗衝突的主要受益者之一，但現在隨著投資人希望為這場衝突劃下句點，美元正「走軟」。

駐雪梨資深分析師Sean Callow表示：「以色列與伊朗互射飛彈的代價都非常高昂，雙方都有暫停衝突的動機。」

此外，市場對美國降息的預期升溫，因聯準會理事鮑曼鮑曼態度轉鴿、以及主席鮑爾即將發表證詞之前，美元「可能會持續承壓」。

分析師說，由於澳幣與紐幣對美元走弱及股市反彈特別敏感，因此應該會受惠，「但兩者可能仍會受到美國與亞太主要經濟體之間多項未解貿易談判的影響而受到壓抑」。

Sean Callow表示：「對能源價格高度敏感的貨幣，在短期內應會吸引買盤，包括歐元、韓圓與印度盧比。」

美元在23日已走貶，美元指數下滑0.29%至98.41，因當時伊朗象徵性地報復美國有望緩和中東緊張局勢。

伊朗周一向卡達的美國空軍基地發射飛彈，報復川普周末對其三處核設施的空襲。卡達表示，飛彈已被攔截。

加拿大豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne表示， 「市場似乎正在比較輕鬆地消化最新一輪緊張局勢」，「伊朗反應有限，而且射向卡達的飛彈被成功攔截或許意味著伊朗目前的反擊能力非常有限」。