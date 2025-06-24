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荷姆茲海峽危機 中東地區海運費率飆升

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
一艘油輪行經荷姆茲海峽。路透
一艘油輪行經荷姆茲海峽。路透

隨著周一以色列持續對伊朗發動攻擊，而伊朗也表示首次對美國軍事基地展開攻擊，在美國上周末空襲伊朗核設施之後，由中國大陸上海運往阿拉伯聯合大公國豪爾費坎港（Port of Khor Fakkan）的海運費用正快速飆升。

根據貨運情報平台 Xeneta 的即期海運價格數據，從上海到豪爾費坎港的運費，較5月中旬已上漲76%。目前的平均即期運價達到每FEU（40呎櫃）3,341美元，且長期運價與即期運價之間的價差從50美元擴大至1,100美元。

豪爾費坎港位於荷姆茲海峽（又譯為荷莫茲海峽）之內，地理位置被視為阿拉伯灣、印度、阿曼灣以及東非市場的重要轉運中心。

Xeneta首席航運分析師桑德說：「隨著風險升高，當地的航商行動越來越謹慎。最近幾個月來，航商已經提前載好貨品，強化供應鏈，避免打亂貨櫃物流。」

根據VesselFinder的數據，豪爾費坎港在過去24小時內有81艘船舶到港，未來30天內預計還會有51艘船隻抵達。

中東地區的衝突增加船舶安全通行的風險，進一步推升了營運成本。船隻行駛速度加快以躲避風險，也導致燃料消耗上升，成本增加。

伊朗國會於周日投票通過封鎖荷姆茲海峽，但許多專家認為不一定會真正執行。根據海事安全公司 Ambrey 的說法，伊朗為報復美國空襲，預期會針對顯示與美國有隸屬關係的船隻進行攻擊或扣押。

主要的油輪營運商之一的Frontline最近已表示，暫不接受需要行經荷姆茲海峽的新合約。

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