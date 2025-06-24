台積電ADR小幅收漲 日月光勁揚逾1% 聯電收跌

美妝帝國雅詩蘭黛名譽董事長雷納德蘭黛（Leonard Lauder），一生節儉卻豪捐價值10億美元藝術藏品給博物館。6歲時那張5美分的明信片奠定一輩子美的追求，他走過大蕭條、軍旅到打造百億美元企業，今年6月中辭世，不光留下龐大的企業版圖，也讓立體派畫家畢卡索（Pablo Picasso）與布拉克（Georges Braque）等人成為公共財。雷納德蘭黛是在什麼樣的際遇下，說出那句讓人印象深刻的--「你只會後悔自己沒買下的」？

2025-06-24 08:10