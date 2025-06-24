台積電ADR小幅收漲 日月光勁揚逾1% 聯電收跌
台股ADR周一（23日）漲跌互見，台積電ADR收盤上漲0.4%，報每股210.32美元，換算並折合台幣後為每股1,251.19元，較台北交易股票溢價率為22.67%。日月光勁揚逾1%，但聯電收跌。
道瓊工業指數23日收盤上漲374.96點，漲幅0.89%，至42,581.78點； 標普500指數漲57.33點，漲幅0.96%，至6,025.17點；那斯達克指數上漲183.57點，漲幅0.94%，至19,630.98點。
費城半導體指數上漲32.83點，漲幅0.63%，報5,244.30點。
以下是台股ADR收盤報價：
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 152.89 +1.48 147.00 4.01
中華電 CHT 136.92 +0.17 136.50 +0.30
台積電 TSM 1,251.19 +0.39 1,020.00 22.67
聯電 UMC 48.31 -0.73 47.00 2.78
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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