美股收盤／川普宣布以伊暫停火 三大指數收高近1%、美期指上漲

美股三大指數周一（23日）收漲，漲幅接近1%，標普500指數再次突破6,000點大關，因伊朗對卡達美國空軍基地的報復行動被視為象徵性的，沒有造成太大衝擊，此外，聯準會最快在7月降息的展望也帶來利多。在收盤後，美國總統川普宣布以色列和伊朗暫時達成停火協議，消息激勵美股期指上漲。

道瓊工業指數23日收盤上漲374.96點，，漲幅0.89%，至42,581.78點； 標普500指數漲57.33點，漲幅0.96%，至6,025.17點；那斯達克指數上漲183.57點，漲幅0.94%，至19,630.98點。

費城半導體指數上漲32.83點，漲幅0.63%，報5,244.30點。

川普周一傍晚在社群平台Truth Social發文，表示以色列和伊朗已同意「全面停火」，將維持12小時。消息傳出後，在亞洲時間清晨6時40分左右，美股期指上漲，道瓊和標普500指數期貨上漲約0.3%，那斯達克100期貨指數漲0.5%。

美股三大指數周一收高，由非必須消費品類股領漲，受到特斯拉大漲8%強勁提振。標普500指數11類股中只有能源類股收低，受原油價格下跌拖累。

卡達表示，伊朗針對美國在中東地區最大軍事基地烏代德的飛彈已被攔截，沒有人員傷亡。

川普表示，既然伊朗已經對襲擊其核設施作出回應，「希望」不會再有更多的仇恨。

InfraCap執行長兼投資組合經理Jay Hatfield表示：「這輪上漲有點令人意外。從某種程度上來說，美國發動打擊結束了人們對其是否會行動的不確定性。」

他說：「市場走勢極其樂觀，因為6月正是我們先前預期將出現回檔的時期。人們不想在這個市場上拋售。」

聯準會副主席鮑曼周一表示，「現在是時候考慮調整政策利率了」，暗示支持最快在7月降息，理由是就業市場面臨的風險超過了與關稅相關的通膨擔憂。芝加哥聯準銀行總裁古斯比表示，迄今為止，關稅對經濟的影響比預期要溫和，如果關稅對通膨的影響仍然有限，聯準會可能會恢復降息。

金融市場預期年底前至少會降息兩次，每次降1碼，預料首次降息將在9月。

特斯拉急漲8.2%，因為該公司稍早在德州奧斯汀推出自駕計程車Robotaxi服務。

經濟方面，標普全球採購經理人指數（PMI）初值顯示，美國經濟擴張速度略快於分析師預期。