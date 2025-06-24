川普宣布以色列和伊朗暫達成停火協議 油價應聲繼續暴跌

美國總統川普周一（23日）宣布，以色列和伊朗已同意自美東時間當天午夜起停火。

川普在下令對伊朗核設施進行空襲幾天後，周一透過他的社群平台Truth Social宣布了這項以伊停火消息，並表示協議由上述兩國達成。

川普表示：「假設一切順利，而事情確實會如此，我想要恭喜以色列和伊朗兩國，展現出結束這場應稱為『十二日戰爭』的毅力、勇氣與智慧。」

伊朗和以色列尚未就川普的宣告發表評論。

消息出爐後，國際油價繼續暴跌，8月交割的西德州中級原油（WTI）期貨價格在亞洲今天盤初一度下跌5.1%，至每桶65.02美元。此前，油價在周一經歷了雲霄飛車般的走勢，布蘭特原油和西德州原油期貨23日收盤都暴跌超過7%，使得油價遠低於6月12日以色列襲擊伊朗前日的價格水準。