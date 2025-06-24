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2艘超級油輪 駛入荷莫茲海峽後急掉頭
在美國對伊朗發動空襲後，兩艘有能力載運約二百萬桶原油的超級油輪在荷莫茲海峽緊急一百八十度掉頭轉彎，反映這波襲急可能引發伊朗回應，波及該地區的商業航運。
根據彭博資訊彙整的船舶追蹤資料，「Coswisdom Lake」號與「South Loyalty」號廿二日駛入荷莫茲海峽水道後，突然轉向。這兩艘空船隨後朝南行駛，遠離波斯灣出入口。
以色列六月十三日發動空襲伊朗以來，波斯灣內船舶的電子設備和訊號遭干擾情況愈來愈嚴重，但這兩艘油輪的進入區域內水道隨後掉頭，甚具代表性。
這兩艘油輪航線急轉彎，是美國空襲伊朗後油輪改道的首波跡象，油輪船東與原油交易商正密切關注中東局勢升級是否會影響航線與運輸流動。
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