2艘超級油輪 駛入荷莫茲海峽後急掉頭

美國加入以色列行列打擊伊朗核設施，伊朗國會已批准封鎖荷莫茲海峽作為報復，只待伊朗最高國家安全委員會最終拍板。香港南華早報報導，一旦荷莫茲海峽供應中斷，中國、印度、日本與南韓等亞洲市場將首當其衝，最糟情況是石油價格飆升至最高每桶一百卅美元，進一步加劇已居高不下的通膨現況。

2025-06-24 01:13