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IMF總裁警告：美國襲擊伊朗 風險超過能源市場
國際貨幣基金（ＩＭＦ）總裁喬治艾娃警告，由於全球不確定性加劇，美國襲擊伊朗，可能造成超出能源市場以外的更廣泛風險。
喬治艾娃廿三日接受彭博電視訪問表示，「在已經高度不確定的環境下，我們又再看到另一個不確定性來源」，雖然目前最大的衝擊出現在能源價格上，ＩＭＦ也正對此密切關注，但「今後可能還會有第二波和第三波衝擊。比方說，將會有更多動盪打擊到大型經濟體的成長展望，並進而引發全球成長展望的下修」。
ＩＭＦ四月已下修今年全球成長展望，並警告美國領導的全球貿易「重啟」將減緩成長。喬治艾娃表示，今年前兩季已顯示維持這種趨勢，雖然全球將可能避免衰退，但不確定性也將升高，因此將抑制成長展望。
喬治艾娃說，ＩＭＦ現在特別關注這場衝突將會如何影響石油和天然氣的風險溢價。油市上選擇權正在爆量，期貨曲線也已反映對近期供應緊縮的緊張。
喬治艾娃指出，「讓我們看看事情會如何發展。」她並表示，正在關注能源供應運送管道是否可能會發生中斷，或者波及到其他國家，「我祈禱不會」。
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