聽新聞
0:00 / 0:00

IMF總裁警告：美國襲擊伊朗 風險超過能源市場

聯合報／ 編譯易起宇／綜合報導
IMF總裁喬治艾娃。 （法新社）
IMF總裁喬治艾娃。 （法新社）

國際貨幣基金（ＩＭＦ）總裁喬治艾娃警告，由於全球不確定性加劇，美國襲擊伊朗，可能造成超出能源市場以外的更廣泛風險

喬治艾娃廿三日接受彭博電視訪問表示，「在已經高度不確定的環境下，我們又再看到另一個不確定性來源」，雖然目前最大的衝擊出現在能源價格上，ＩＭＦ也正對此密切關注，但「今後可能還會有第二波和第三波衝擊。比方說，將會有更多動盪打擊到大型經濟體的成長展望，並進而引發全球成長展望的下修」。

ＩＭＦ四月已下修今年全球成長展望，並警告美國領導的全球貿易「重啟」將減緩成長。喬治艾娃表示，今年前兩季已顯示維持這種趨勢，雖然全球將可能避免衰退，但不確定性也將升高，因此將抑制成長展望。

喬治艾娃說，ＩＭＦ現在特別關注這場衝突將會如何影響石油和天然氣的風險溢價。油市上選擇權正在爆量，期貨曲線也已反映對近期供應緊縮的緊張。

喬治艾娃指出，「讓我們看看事情會如何發展。」她並表示，正在關注能源供應運送管道是否可能會發生中斷，或者波及到其他國家，「我祈禱不會」。

風險 貨幣 衝突 美國 伊朗 IMF

延伸閱讀

立委關心海峽封鎖 經長：會從美澳購氣

伊朗揚言封鎖荷莫茲海峽 魯比歐要北京勸阻伊朗

美國參戰 以伊衝突增外溢風險

封鎖荷莫茲海峽戰術曝光！伊朗可用之招 全是玉石俱焚手段

相關新聞

荷莫茲海峽若被封…油氣中斷 中印日韓首當其衝

美國加入以色列行列打擊伊朗核設施，伊朗國會已批准封鎖荷莫茲海峽作為報復，只待伊朗最高國家安全委員會最終拍板。香港南華早報報導，一旦荷莫茲海峽供應中斷，中國、印度、日本與南韓等亞洲市場將首當其衝，最糟情況是石油價格飆升至最高每桶一百卅美元，進一步加劇已居高不下的通膨現況。

IMF總裁警告：美國襲擊伊朗 風險超過能源市場

國際貨幣基金（ＩＭＦ）總裁喬治艾娃警告，由於全球不確定性加劇，美國襲擊伊朗，可能造成超出能源市場以外的更廣泛風險。

2艘超級油輪 駛入荷莫茲海峽後急掉頭

在美國對伊朗發動空襲後，兩艘有能力載運約二百萬桶原油的超級油輪在荷莫茲海峽緊急一百八十度掉頭轉彎，反映這波襲急可能引發伊朗回應，波及該地區的商業航運。

與諾和諾德終止合作 Hims & Hers早盤股價暴跌30%

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）23日宣布，由於憂慮美國遠距健康公司Hims & Hers，銷售比諾核諾德減...

富爸爸作者：全球貨幣體系崩潰在即 不想變窮「快買3種資產」

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎23日在X以「全球貨幣體系是否即將崩潰？」為題，發文建議民眾，如果想在全球債務泡沫...

市場賭伊朗不會使出殺手鐧！美股早盤攀高 油金價回落

美國上周末空襲伊朗核設施後，外界推測，伊朗應該不會使出封鎖荷莫茲海峽（又譯：荷姆茲海峽）的殺手鐧，市場反應相對平靜，23日油金價格均從高點回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。