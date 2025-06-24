荷莫茲海峽若被封…油氣中斷 中印日韓首當其衝

美國加入以色列行列打擊伊朗核設施，伊朗國會已批准封鎖荷莫茲海峽作為報復，只待伊朗最高國家安全委員會最終拍板。香港南華早報報導，一旦荷莫茲海峽供應中斷，中國、印度、日本與南韓等亞洲市場將首當其衝，最糟情況是石油價格飆升至最高每桶一百卅美元，進一步加劇已居高不下的通膨現況。

二○二四年約有百分之八十四的原油與凝析油、百分之八十三液化天然氣通過荷莫茲海峽運至亞洲，主要市場包含中國、印度、日本與南韓，約占總量的百分之六十九，極可能在供應中斷時首當其衝。其中，中國是全球最大的石油進口國，自二○一七年起超越美國，超過百分之七十的石油仰賴進口，而其中約半數來自中東地區。

荷莫茲海峽從未遭到全面封鎖，但曾多次出現中斷情況，包括一九八○年代兩伊戰爭期間油輪遇襲、二○○七年伊朗與美國海軍間的緊張局勢、以及二○二三年伊朗軍方扣押原油油輪。

高盛分析師指出，若荷莫茲海峽的能源供應遭遇持久且大規模中斷，油價與歐洲天然氣價格可能會分別飆升至每桶一百卅美元與每兆瓦時約一一五美元以上。

而在美國轟炸伊朗核設施並威脅可能進一步打擊後的首個交易日，原油期貨廿三日開盤飆高，全球基準布蘭特原油跳漲百分之五點七至每桶八十一點四美元，但漲幅迅速收斂，到歐洲早盤已落至平盤附近波動。

以伊戰事擴大，荷莫茲海峽恐被伊朗封鎖，油價醞釀新一波大漲勢，台灣產業界人士指出，陸海空運輸業者恐因油品成本飆升而受害。石化公會理事長曹明則分析，從石化業的角度看，風險可控、短線有利，不必擔心。