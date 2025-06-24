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美國襲擊伊朗 IMF：全球經濟面臨衝擊

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃警告，由於全球不確定性加劇，美國襲擊伊朗可能造成超出能源市場以外的更廣泛風險，甚至引發下修全球經濟成長展望。

喬治艾娃23日接受彭博電視訪問表示，「在已經高度不確定的環境下，我們又看到另一個不確定性來源」，雖然目前最大的衝擊出現在能源價格上，IMF也正對此密切關注，但今後可能還會有第二波和第三波衝擊。比方說，將會有更多動盪打擊到大型經濟體的成長展望，並進而引發全球成長展望的下修。

IMF 4月已下修今年全球成長展望，並警告美國領導的全球貿易「重啟」將減緩成長。喬治艾娃表示，今年頭兩季已顯示維持這種趨勢，雖然全球將可能避免衰退，但不確定性也將升高，那將抑制成長展望。

喬治艾娃表示，IMF現在特別關注這場衝突將會如何影響石油和天然氣的風險溢價。油市上選擇權正在爆量，期貨曲線也已反映對近期供應緊縮的緊張。

喬治艾娃說：「讓我們看看事情會如何發展。」她並表示，正在關注能源供應運送管道是否可能會發生中斷，或者波及到其他國家，「我祈禱不會」。

至於喬治艾娃對美國經濟的看法，她認為通膨將會持續降溫，但目前的狀態還不至於讓聯準會（Fed）安心降息，「到今年底，Fed可能會做出判斷，認為調降利率的時機已經到來」，她指出，美國勞動市場的穩健、薪資穩步增長，將幫助消費者。

她也警告，波動愈大，企業的處境就益發糟糕，「當不確定性存在時，投資人就不投資、消費者就不購物，這就會抑制成長前景」。

伊朗 以色列

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