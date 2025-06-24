中東風雲推演油價三情境 最糟情況加劇居高不下的通膨

美國對伊朗發動攻勢，彭博推演三種情境，若衝突降溫並達成停火，油價回落到65美元；第二種是伊朗和以色列戰爭持續，但美國沒有進一步介入，那麼油價維持在70美元；第三種是伊朗大力回擊，那油價可能達130美元，加劇已居高不下的通膨。

高盛分析師22日則在研究中指出，若荷姆茲海峽的能源供應遭遇持久且大規模中斷，在最糟的情況下，油價可能攀抵每桶110美元。

南華早報則報導，一旦荷姆茲海峽供應中斷，中國大陸、印度、日本與南韓等亞洲市場將首當衝。2024年約有84%的原油與凝析油、83%液化天然氣通過荷姆茲海峽運至亞洲，主要市場包含大陸、印度、日本與南韓，約占總量的69%，極可能在供應中斷時首當其衝。

其中，中國大陸是全球最大的石油進口國，自2017年起超越美國，超過70%的石油仰賴進口，而其中約半數來自中東地區。

荷姆茲海峽從未遭到全面封鎖，但曾多次出現中斷情況，包括1980年代兩伊戰爭期間油輪遇襲、2007年伊朗與美國海軍間的緊張局勢、以及2023年伊朗軍方扣押雪佛龍（Chevron）優勢甜蜜號（Advantage Sweet）原油油輪。

外媒也分析接下來的幾種可能情境。第一是伊朗直接或間接承認吞敗。如此一來，地緣政治將較為平靜，可以舒緩油價壓力，股票也能維持牛市漲勢。Yardeni Research的雅德尼（Ed Yardeni）說，這種狀況下，油價將跌，全球市場攀高，金價會走低。

第二種是伊朗拉高衝突。伊朗政權先前數度揚言，若遭攻擊將傷害美國或以色列，當局或許會兌現威脅。一般認為傷害性最大的莫過於伊朗在荷姆茲海峽部署水雷。也有人認為，伊朗會先出動在伊拉克殘餘的準軍事組織代理人，攻擊該國油管。這可能會讓全球市場的原油日供應量減少500萬桶，油價恐衝破每桶100美元。投資人將出售風險較高的股票，轉往美債和黃金等避險。

第三種是伊朗政權垮台，催生新伊朗。若伊朗轉向民主，市場將反應溫和；但若內亂持續，美方等沒有能談判的對象，市場反應會極為負面。