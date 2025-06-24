Wolfspeed達成減債協議 股東權益幾乎歸零

美國碳化矽（SiC）晶圓供應商Wolfspeed宣布，已和債權人達成協議，將把近65億美元債務削減三分之二以上。這個重整交易也形同讓Wolfspeed原有股東權益幾乎歸零。

Wolfspeed並證實，近期將正式聲請破產，預計今年底前以新公司型態重新上市。

Wolfspeed去年曾和拜登政府協議，透過「晶片法」取得7.5億美元補助，但補助的前提是Wolfspeed必須先解決明年到期的債務。由於和債權人協商懸而未決，加上川普政府上台，這筆資金最終未能到位。

過去幾個月來，Wolfspeed一直在評估，是否尋求短期方案來處理明年5.75億美元的可轉債，還是直接大幅重整、削減整體債務。

上個月才走馬上任的執行長弗勒（Robert Feurle）說：「評估各種可能的資本強化方案後，我們決定採取這項策略性措施，因為我們相信這能讓Wolfspeed未來處於最佳競爭位置。」