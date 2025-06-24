德義千噸黃金 冒出從紐約搬回國聲音

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
德國與義大利正面臨國內要求將存放在紐約的大量黃金準備移回本土的呼聲。（路透）
德國與義大利正面臨國內要求將存放在紐約的大量黃金準備移回本土的呼聲。（路透）

德國義大利正面臨國內要求將存放在紐約的大量黃金準備移回本土的呼聲，原因是美國總統川普屢屢攻擊聯準會（Fed），而且地緣動盪情勢增溫。

英國金融時報（FT）引述世界黃金協會（WCG）的數據報導，德國與義大利分別持有3,352公噸和2,452公噸黃金儲備，是僅次於美國的全球第二、第三大黃金儲備國，但兩國高度依賴位於曼哈頓的紐約聯邦準備銀行做為黃金保管機構，各自有超過三分之一的黃金儲備都存放於美國，合計市值超過2,450億美元。

德國和義大利之所以把大量黃金存放在紐約，除了歷史因素外，也因為紐約是全球最重要的黃金交易中心之一。

然而，川普難以預測的決策風格及全球地緣政治動盪，正在歐洲部分地區引發一場關於黃金儲備安全的公共辯論。川普本月稍早表示，若聯準會不降息，他「可能得被迫採取行動」。

在德國，「將黃金運回本國」的想法獲得左右兩派政治勢力的支持。德國前保守派議員高維勒說，「我們須正視一個問題：過去十年，將黃金儲存在海外是否變得更安全、更穩定？」他表示，地緣政治風險已讓世界變得更加不穩定。

歐洲納稅人協會（TAE）已致函德國與義大利財政部與央行，敦促兩國重新評估對聯準會擔任黃金保管機構的依賴。

該協會主席耶格表示：「我們非常擔憂川普干預聯準會獨立性的可能性。我們的建議是，應將德國與義大利的黃金運回國，以確保歐洲各央行在任何時間點都能完全掌控這些資產。」

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