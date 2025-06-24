特斯拉自駕小黃上路 市場淡定
特斯拉22日在德州奧斯汀小規模啟動自駕計程車服務，首度載送付費乘客。執行長馬斯克也在社群平台X上高呼「Robotaxi 正式上路」。
不過，由於特斯拉自駕小黃仍配備安全員和遠端操作員，並未實現馬斯克先前喊出的「全自駕」，且經營時間與區域仍受限制，市場反映相對淡定，亞光（3019）、廣達、貿聯等特斯拉自駕車概念股昨（23）日股價漲跌互見。
特斯拉此次啟動小規模自駕服務，安排約十輛車進行測試，由旗下Model Y車款展開試乘，營運時間限制在上午6時至午夜12時，且只在地理圍欄區域內運行，車內前座乘客擔任「安全監控員」，統一收費4.2美元。馬斯克在X平台發文表示，這一刻是「十年努力的成果」。
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