與諾和諾德終止合作 Hims & Hers早盤股價暴跌30%

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）23日宣布，由於憂慮美國遠距健康公司Hims & Hers，銷售比諾核諾德減肥藥Wegovy更便宜的仿製藥，終止和該公司的合作。Hims & Hers 23日早盤股價狂瀉逾30%。

諾和諾德表示，Hims & Hers打著個人化的幌子，「未遵守禁止大量銷售複方藥的法律」，並從事「誤導性」行銷，危及病人安全。該公司在聲明中表示，調查發現許多遠距醫療公司及調製藥局銷售的Wegovy仿製藥，有效成分來自中國大陸供應商。

諾和諾德4月表示，Wegovy在美國不再供給短缺，將透過Hims & Hers等多家遠距醫療公司擴大供應。Wegovy供給不足落幕，表示調製藥局銷售便宜且未經核准的仿製藥時，將受法律限制。但遠距健康公司表示，若病人有醫療需求，仍可能需要調製客製化的Wegovy。

Hims & Hers執行長杜德姆（Andrew Dudum）5月在法說會上表示，該公司讓醫療提供者和病人有權決定治療方式，「最終什麼對他們是最好的，應由他們自己判斷」，「我們堅信維持這種自主性非常重要」。