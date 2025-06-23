富爸爸作者：全球貨幣體系崩潰在即 不想變窮「快買3種資產」
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎23日在X以「全球貨幣體系是否即將崩潰？」為題，發文建議民眾，如果想在全球債務泡沫破滅時變得更富有，手上應該要持有黃金、白銀與比特幣。
他說，屆時最大的輸家，將是「虛假」法幣的持有人、尤其是握有債券者。他建議民眾應採取行動、讓自己變得更富有，那些還抱持過時金錢觀念的數十億人，將愈來愈窮。
他接續發文說，在2025年6月，白銀是目前最好的投資選擇，原因是金價與比特幣價格已處於高點，他正在等待這兩大資產下跌後再行加碼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言