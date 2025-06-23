富爸爸作者：全球貨幣體系崩潰在即 不想變窮「快買3種資產」

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎23日在X以「全球貨幣體系是否即將崩潰？」為題，發文建議民眾，如果想在全球債務泡沫破滅時變得更富有，手上應該要持有黃金、白銀與比特幣。

他說，屆時最大的輸家，將是「虛假」法幣的持有人、尤其是握有債券者。他建議民眾應採取行動、讓自己變得更富有，那些還抱持過時金錢觀念的數十億人，將愈來愈窮。

他接續發文說，在2025年6月，白銀是目前最好的投資選擇，原因是金價與比特幣價格已處於高點，他正在等待這兩大資產下跌後再行加碼。