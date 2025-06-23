快訊

富爸爸作者：全球貨幣體系崩潰在即 不想變窮「快買3種資產」

威力彩頭獎連34摃 周四拚17.5億元獎金

市場賭伊朗不會使出殺手鐧！美股早盤攀高 油金價回落

聽新聞
0:00 / 0:00

市場賭伊朗不會使出殺手鐧！美股早盤攀高 油金價回落

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
23日美股早盤四大指數齊揚。路透
23日美股早盤四大指數齊揚。路透

美國上周末空襲伊朗核設施後，外界推測，伊朗應該不會使出封鎖荷莫茲海峽（又譯：荷姆茲海峽）的殺手鐧，市場反應相對平靜，23日油金價格均從高點回落，美股早盤攀漲。

道瓊工業指數早盤走高0.18%，標普500指數上漲0.2%，那斯達克指數漲0.1%，費城半導體指數漲0.4%；台積電ADR漲0.1%，但輝達下跌0.1%。

布蘭特原油稍早一度飆升5.7%站上每桶81.40美元，但隨後跌破77美元。金價回檔，美債殖利率也全線下挫。

伊朗最有威力的反擊選項是封鎖荷莫茲海峽，全球20%原油途經此地，若此一航道受阻，油價恐升破每桶100美元。但一般認為，此舉對美國傷害有限，卻會重創伊朗與伊朗原油的最大客戶中國。此種盤算導致油金反應平淡。市場似乎押寶美國和伊朗都不會讓衝突進一步升溫。

另外，多年來逢低買進的訓練，也讓投資人忽視地緣政治震撼，除非大型供應鏈因此受創、或觸發貨幣或財政政策反應。如今經濟數據持穩，航運也未明顯受阻，投資人似乎淡化頭條事件風險。

個股方面，特斯拉22日推出無人計程車， 早盤衝高5%。超微（AMD）獲得Melius研究公司調升評等，股價揚升2%。

金價 荷莫茲海峽 荷姆茲海峽 油價 伊朗

延伸閱讀

盼美攻擊成契機 華爾街日報：以色列尋求儘快與伊朗結束戰爭

空襲伊朗福爾多 以色列稱「為封鎖通往核設施路徑」

會見伊朗外長為盟友喊話 普亭：無端挑起的侵略並不正當

陰謀擴散？遭以色列、美國空襲後 傳伊朗官員密謀罷黜哈米尼

相關新聞

市場賭伊朗不會使出殺手鐧！美股早盤攀高 油金價回落

美國上周末空襲伊朗核設施後，外界推測，伊朗應該不會使出封鎖荷莫茲海峽（又譯：荷姆茲海峽）的殺手鐧，市場反應相對平靜，23日油金價格均從高點回...

富爸爸作者：全球貨幣體系崩潰在即 不想變窮「快買3種資產」

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎23日在X以「全球貨幣體系是否即將崩潰？」為題，發文建議民眾，如果想在全球債務泡沫...

分析師說不必驚慌美轟伊朗 地緣政治賣壓來得快去得快

分析師表示，雖然美國轟炸伊朗核設施的新聞近日佔據頭條版面，但投資人大可放心，地緣政治事件造成的市場賣壓通常都很短暫。

美介入以伊戰爭…全球市場竟能無動於衷？策略師這樣看

美國周末介入以伊戰爭，似乎會成為地緣政治的引爆點，讓市場陷入恐慌。然而事實上，今天國際市場對衝突升級的反應卻相對淡定。許...

伊朗戰火延燒 推演三大情境對油價、股價影響

美國加入以色列，對伊朗發動攻勢，外界估計，未來可能有三種發展情境，一是伊朗求和、二是伊朗加劇衝突、三是伊朗政權更迭。其中...

伊朗若封鎖荷莫茲海峽 亞洲這4國首當其衝！最慘情況曝光

美國加入以色列行列打擊伊朗核設施，伊朗國會已經批准封鎖荷莫茲海峽作為報復，只待伊朗最高國家安全委員會最終拍板。南華早報報...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。