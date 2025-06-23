透過報關行等中間商 大量非法電子煙從大陸流入美國

路透報導，美國境內的非法電子煙供應鏈是透過報關行等業者擔任關鍵中間商，幫助來自中國的非法電子煙大量流入境內，其中包括Lost Mary和Geek Bar等未獲核准販售的品牌。

據報導，中國深圳是美國最大的合法和非法電子煙（vape）來源地。根據中國海關資料，去年總計有價值逾人民幣260億元（約新台幣1077億元）的電子煙出口至美國；但美國海關資料顯示，同時期從中國進口的電子煙僅價值3億3300萬美元（約新台幣99億元），兩者落差高達90%。

根據主導美國電子煙市場把關工作的美國食品暨藥物管理局（FDA），自中國進口的非法電子煙通常謊報會為其他商品，例如鞋子或玩具。

路透社綜合美國官方數據、與電子煙和菸草業內人士的訪談結果以及美國監管和執法單位資料後，發現有一群中間商在美國境內扮演非法電子煙供應鏈關鍵角色，其中包括一些報關行和批發商。

舉例來說，如距離芝加哥國際機場15分鐘車程的1家小型報關行，竟是進口中國電子煙的重要中間商，去年內曾協助數百萬支非法中國製電子煙輸入美國。路透社分析FDA的資料後發現，全美去年從中國進口的電子煙和電子煙零件有高達60%是透過這家公司。

儘管這間報關行的老闆賈伊．金（Jay Kim）4月受訪時宣稱，他們協助進口的電子煙中，許多都獲FDA核准販售，但FDA的資料顯示，該公司協助輸入的產品包括Lost Mary和Geek Bar等，都是遭FDA公告禁止進口，也不得在美國販售的電子煙品牌。

FDA禁售這些品牌，是因為這些電子煙有多款水果或糖果口味，容易吸引未成年人。根據FDA的說法，電子煙內含的尼古丁會傷害發育中的大腦，影響年輕人的專注力、學習能力和情緒，年輕人也較容易對尼古丁上癮。

FDA和美國海關與邊境保護局（Customs and BorderProtection）5月宣布在芝加哥查扣價值3400萬美元（約新台幣10億元）的進口非法電子煙，其中許多產品的申報內容描述不清或價值不符。

FDA因此破天荒致函美國境內24家在電子煙供應鏈擔任中間商的業者，包括美國進口商和報關行。信中警告，通報不實屬於違法行為，當局也要求他們說明如何確保自身符合相關法規。

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