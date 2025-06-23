分析師說不必驚慌美轟伊朗 地緣政治賣壓來得快去得快

分析師表示，雖然美國轟炸伊朗核設施的新聞近日佔據頭條版面，但投資人大可放心，地緣政治事件造成的市場賣壓通常都很短暫。

彭博資訊報導，摩根士丹利（大摩）策略師威爾森（Michael Wilson）等人23日在報告中表示：「歷史經驗顯示，大多數地緣政治領導的賣壓都很短暫、溫和。」「油價將決定波動是否持續。」

美國上周末加入以伊戰局後的市場反應已趨於平靜，布蘭特原油23日一度大漲5.7%，但目前漲幅已大致收斂。不過，伊朗接下來仍可能透過阻斷石油和天然氣重要運輸管道的荷莫茲海峽（又譯荷姆茲海峽）做為回擊。

大摩團隊表示，先前的地緣政治風險事件讓股市在短期內受到一些波動，但事件過後一個月、三個月和12個月的標普500指數，分別平均漲了2%、3%和9%。

股市投資人已透過減持部位做好美國可能干預伊朗的準備，避險需求也在空襲前幾天增加。但結果股市跌幅卻很溫和，且近期大部分波動都集中在油市，布蘭特本月已大漲逾20%至每桶約77美元。

同時，威爾森也說，有些順風（美元貶值和企業獲利成長上升）也在支撐著美股價格。

不過，如果油價繼續上漲，股市投資人仍可能會感到緊張。油價對通膨和經濟的影響可能會很龐大，且威脅到央行的降息路徑。

英國投資銀行Panmure Liberum策略師表示：「如果荷莫茲海峽遭封鎖，我們預期會有類似2022年的大型停滯性通膨衝擊。這種情況下，市場可能出現10%至20%的修正，如果貿易戰在7月初再度升級，我們可能會看到新的熊市。」

大摩團隊則認為，油價漲幅必須很大，才會創造出熊市可能性。他們估計，油價必須達到每桶120美元，才會對商業周期構成威脅。

威爾森說：「雖然我們對這些風險抱持尊敬，但到達這種基礎的路途還很遙遠。」