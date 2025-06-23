日媒：日企採新技術降低稀土使用量 圖擺脫對中依賴

稀土成為中國反制西方國家及日本的籌碼，但日本自2010年遭中國限制稀土供應起，便極力尋求替代方案。日媒報導，這包括工序上降低稀土使用量、稀土回收再利用，甚至開發完全不使用稀土的新產品，以降低對中國稀土的依賴。

然而，從日本的稀土類金屬進口量（依重量計算，不含化合物）來看，2018年自中國進口者約占5成，2024年卻仍上升至63%。此外，日本經濟產業省今年1月統計指出，日本的重稀土100%仍依賴中國。

日經中文網報導以「釹磁鐵」為例，指屬於強力磁鐵的釹磁鐵，是純電動車和混合動力車驅動馬達中不可缺少的零部件，由釹、鐵、硼等稀土物質製成，是日本商社於1982年開發的技術製造而成。

報導指出，2010年中日發生外交爭端時，中國限制了對日本的稀土出口。從當時起，日本企業的課題就是如何在「不依賴中國稀土」的情況下製造產品。其中，日本的釹磁鐵製造廠除確保稀土庫存之外，還採取了2大措施，一是減少稀土使用，二是回收稀土再利用。

根據報導，日本Proterial金屬和信越化學兩家企業著手研發將重稀土在磁鐵內高效使用，即使少量使用也能產生耐高溫性和強磁力。其中，Proterial目前的重稀土使用量與2000年前後相比，已大幅減少到1/10。

另一家日企大同特殊鋼更開發出不使用重稀土的磁鐵，2016年起並被本田的混合動力車等產森採用。而混合動力車的驅動馬達使用不含重稀土的磁鐵，在全球很罕見。

此外，大金工業為穩定產品供應，一直在推進「去稀土化」。2022年，大金開始銷售重稀土用量減少95%以上的空調，目前更在開發完全不使用重稀土的空調。

另一方面，信越化學目前擁有分離並精煉邊角料、廢磁鐵以提取稀土的技術。透過回收利用，可構建稀土在企業內部循環的機制。

但報導同時指出，不使用重稀土的磁鐵，在耐熱性、磁力特性方面，還比不上使用重稀土的磁鐵，若要普及還存在著需要解決的問題。

報導並提到，儘管部分日企著手減少稀土用量，但日本自中國進口的稀土類金屬比重仍不斷攀升，從2018年的約5成上升到2024年的63%；而直到今年1月，日本的重稀土100%仍依賴中國；同時，日本無機化學物、稀有金屬、稀土等產品中，半數以上依賴「特定國家」進口的種類仍達86種，遠多於美國的53種和德國的28種。

不過，日本政府仍提出2030年「確保釹磁鐵產能可滿足國內需求」的目標，並將提供補貼，即使引進回收利用設備也可獲得補貼。而為有效利用稀土資源，日本將推動進一步的稀土資源循環。

報導直指，今年來中國管制稀土出口衍生的混亂，再次凸顯依賴中國的風險。為構建穩定的供應鏈，日本除了分散稀土採購來源外，透過減少稀土使用量和回收利用，實現可持續的磁鐵製造，持續努力是不可或缺的。