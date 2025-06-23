伊朗戰火延燒 推演三大情境對油價、股價影響

美國加入以色列，對伊朗發動攻勢，外界估計，未來可能有三種發展情境，一是伊朗求和、二是伊朗加劇衝突、三是伊朗政權更迭。其中伊朗認敗對市場來說，是最佳結果，另外兩種狀況，都可能損害油價和股價。

第一種情境是伊朗直接或間接承認吞敗。如此一來，地緣政治將較為平靜，可以舒緩油價壓力，股票也能維持牛市漲勢。雅德尼研究（Yardeni Research）的雅德尼（Ed Yardeni）說，這種狀況下，油價將跌，全球市場攀高，金價會走低。

第二種情境是伊朗拉高衝突。伊朗政權先前數度揚言，若遭攻擊將傷害美國或以色列，當局或許會兌現威脅。約翰霍普金斯大學的伊朗專家納斯（Vali Nasr）說，不認為伊朗會不予回應，這麼做意味無條件投降，沒有政權或政府能因此長期倖存。伊朗也許會直接攻擊以色列、而非美國。

一般認為傷害性最大的莫過於伊朗在荷姆茲海峽部署水雷。也有人認為，伊朗會先出動在伊拉克殘餘的準軍事組織代理人，攻擊該國油管。這可能會讓全球市場的原油日供應量減少500萬桶，油價恐衝破每桶100美元。

國際原子能總署（IAEA）主管葛拉希（Rafael Grossi）更說，伊朗濃縮鈾下落不明，該國能製作核武，攻擊美國或以色列。若是如此，將是第二次世界大戰以來首次動用核武，這會引發避險潮，投資人將出售風險較高的股票，轉往美債和黃金等避險。

第三種情境是伊朗政權垮台。該國最高領袖何梅尼或許會升級事態，卻因此遭受攻擊。印第安納大學布魯明頓分校的國際研究副教授巴奈（Huss Banai）指出，何梅尼堅守立場，卻成了納斯拉勒（Hassan Nasrallah）。納斯拉勒是黎巴嫩真主黨領袖，去年9月遭以國炸死。

巴奈說，又或許會發生政變，催生新伊朗，可能由軍事領袖掌權；也可能是民眾起義，推翻現有政權。由於伊朗缺乏有組織的政治反對勢力，新政府將相當脆弱，最糟情況下，也許會更加激進。若伊朗轉向民主，市場將反應溫和；但若內亂持續，美方等沒有能談判的對象，市場反應會極為負面。