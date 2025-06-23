聽新聞
0:00 / 0:00

對晶片商在陸業務可能受限 南韓將向美表達擔憂

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
南韓將表達對於美國可能限制晶片商在中國大陸業務的擔憂。（路透）
南韓將表達對於美國可能限制晶片商在中國大陸業務的擔憂。（路透）

南韓首席貿易談判代表、產業通商資源部通商交涉本部長呂翰九22日表示，他本周在華盛頓會見美國官員就關稅進行第3輪雙邊技術性談判時，將表達對於美國可能限制晶片商在中國大陸業務的擔憂。

《華爾街日報》稍早時引述知情人士稱，美國官員已通知台積電、三星電子、SK海力士等半導體公司，美方計劃取消能讓這些公司在中國大陸使用美國技術的豁免。

呂翰九表示，「我會（向美方）轉達產業界的憂慮，並將竭盡全力處理此事。」

呂翰九也指出，有鑑於美國當前的政治與經濟不確定性，首爾當局可能無法在7月截止日期前達成貿易協議。這意味貿易談判可能會持續到7月8日之後。

與此同時，南韓國會韓中議員聯盟代表團本周一至周四（23日至26日）將訪問上海和杭州，以了解中國人工智能（AI）和機器人等高新產業領域的發展。

延伸閱讀

美伊戰事衝擊 台股早盤挫逾400點暫失月線、22000點

台積電遇兩逆風 Q2獲利承壓

南韓對美順差 再創新高

追加20.2兆韓元預算！南韓將發放消費劵刺激經濟

相關新聞

荷莫茲海峽若被封…油氣中斷 中印日韓首當其衝

美國加入以色列行列打擊伊朗核設施，伊朗國會已批准封鎖荷莫茲海峽作為報復，只待伊朗最高國家安全委員會最終拍板。香港南華早報報導，一旦荷莫茲海峽供應中斷，中國、印度、日本與南韓等亞洲市場將首當其衝，最糟情況是石油價格飆升至最高每桶一百卅美元，進一步加劇已居高不下的通膨現況。

IMF總裁警告：美國襲擊伊朗 風險超過能源市場

國際貨幣基金（ＩＭＦ）總裁喬治艾娃警告，由於全球不確定性加劇，美國襲擊伊朗，可能造成超出能源市場以外的更廣泛風險。

2艘超級油輪 駛入荷莫茲海峽後急掉頭

在美國對伊朗發動空襲後，兩艘有能力載運約二百萬桶原油的超級油輪在荷莫茲海峽緊急一百八十度掉頭轉彎，反映這波襲急可能引發伊朗回應，波及該地區的商業航運。

與諾和諾德終止合作 Hims & Hers早盤股價暴跌30%

丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）23日宣布，由於憂慮美國遠距健康公司Hims & Hers，銷售比諾核諾德減...

富爸爸作者：全球貨幣體系崩潰在即 不想變窮「快買3種資產」

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎23日在X以「全球貨幣體系是否即將崩潰？」為題，發文建議民眾，如果想在全球債務泡沫...

市場賭伊朗不會使出殺手鐧！美股早盤攀高 油金價回落

美國上周末空襲伊朗核設施後，外界推測，伊朗應該不會使出封鎖荷莫茲海峽（又譯：荷姆茲海峽）的殺手鐧，市場反應相對平靜，23日油金價格均從高點回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。