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科技巨人搶AI人才戰愈演愈烈 祖克柏親上陣高薪挖角

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
祖克柏砸下140億美元入股AI新創公司Scale，邀請該公司執行長汪滔（Alexandr Wang）（見圖）主導他新組建的AI團隊。路透
祖克柏砸下140億美元入股AI新創公司Scale，邀請該公司執行長汪滔（Alexandr Wang）（見圖）主導他新組建的AI團隊。路透

日前有媒體傳出蘋果（Apple）考慮收購人工智慧（AI）搜尋新創公司Perplexity AI，意在補強AI技術和人才需求。Meta執行長祖克柏甚至親自聯繫頂尖人才，可見科技巨人為了招募AI人才，正無所不用其極。

祖克柏最近忙著發送電子郵件和WhatsApp訊息，積極接觸AI領域頂尖人才，據傳他親自聯繫了數百位研究人員、科學家、基礎設施工程師、產品專家和創業家，邀請他們加入他正籌組的「超級智慧」實驗室。

有人收到祖克柏親筆信都相當驚訝，甚至懷疑是不是有人冒充祖克柏，有人還一度以為是詐騙，幾天後才回覆。

當然，祖克柏信中還開出數億美元的高額報酬，有些個案甚至直接提議收購對方的公司。

不過，就算條件極具魅力，這些人對加入Meta的AI團隊仍持觀望態度。Meta今年AI事業進展遇阻，加上內部多次重組，讓不少人對未來角色和上層管理者階層都不確定，因而猶豫不決。

為了挽救Meta在AI領域的劣勢，祖克柏親自上陣當起了「人資長」，極力網羅頂尖人才。據道瓊社報導，他曾試圖延攬OpenAI共同創辦人舒爾曼（John Schulman） ，以及OpenAI Sora影像生成器共同開發者皮博斯（Bill Peebles），但兩人目前都未答應加入。

據彭博報導，祖克柏也曾和Perplexity洽談，並提出收購意向。蘋果和Meta近來在AI人才爭奪戰全面開打。Meta最近和AI公司Safe Superintelligence共同創辦人葛羅斯（Daniel Gross）洽談加入團隊，雙方已談到敲定細節的階段。不過，蘋果也積極說服葛羅斯改投自家陣營。

蘋果這波搶人大戰，正是為了彌補生成式AI領域落後的進展。該公司推出Apple Intelligence平台的腳步本來就比同業慢，關鍵功能目前也還落後其他對手。今年原本計畫大改版的Siri卻一再延宕，如今目標是明年春天前推出新版。

祖克柏則為部分頂尖人才開出高達1億美元的薪酬方案。他砸下140億美元入股AI新創公司Scale，邀請該公司執行長汪滔（Alexandr Wang）主導他新組建的AI團隊，汪滔大概也因此成了史上最值錢的新進員工。

面臨同業挖角，OpenAI執行長奧特曼也積極留才，據說Meta每次開出條件挖角，OpenAI就加碼反挖。同時，奧特曼本人也積極出手，最近砸下數十億美元入股蘋果前設計師艾夫（Jony Ive）的新創公司。

弔詭的是，Meta首席AI科學家楊立昆（Yann LeCun）本人對目前公司和業界主流AI技術路線持懷疑態度。楊立昆 在2013年被祖克柏用同樣方式延攬、負責新成立的AI研究部門。但楊立昆認為，Meta在內各家公司現行大語言模型的發展路線，未必能帶來超越人類智慧的AI。

祖克柏最近忙著發送電子郵件和WhatsApp訊息，積極接觸AI領域頂尖人才。路透
祖克柏最近忙著發送電子郵件和WhatsApp訊息，積極接觸AI領域頂尖人才。路透

科學家 祖克柏 OpenAI

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