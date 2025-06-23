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鋁期貨一度飆逾4% 憂伊朗等中東衝突擾亂供應

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
中東情勢大幅升級，鋁價盤中一度飆漲超過4%。圖為大型鋁錠條。路透
中東情勢大幅升級，鋁價盤中一度飆漲超過4%。圖為大型鋁錠條。路透

鋁期貨價格今天（23日）盤中一度大漲超過4%，攀升至三個月高點，投資人擔心中東衝突升級可能阻礙供應。

美國周末突襲伊朗核設施後，德黑蘭矢言報復，中東局勢陡然升級使得金屬交易員神經緊繃。根據顧問公司AZ-China的說法 ，中東國家生產全球約9%的鋁，而投資人也擔心運輸受到影響，衝擊鋁供應。

AZ-China分析師Zhang Meng表示，如果伊朗封鎖荷莫茲海峽，將影響鋁土礦和氧化鋁運往中東煉鋁廠。

倫敦金屬交易所（LMＥ）鋁期貨一度飆漲逾4%，至每噸2,654.50美元，創3月21日以來最高。台灣時間周一上午10時29分，報每噸2,580.50美元，漲幅縮小至1.2%。

全球鋁市場也面臨供應緊縮。LME在上周五實施新規定，強迫交易商減少大規模部位，此前近幾個月，由於一些世界最大規模的能源交易商進入這塊領域，市場遭撼動。最明顯的是，Mercuria能源集團建立規模一度超過100萬噸的鋁部位，這是交易所35萬噸庫存規模的好幾倍。

在LME的其他金屬價格持平或走低，銅價穩定在每噸9,632.50美元，而鎳價下滑0.6%。

投資人 伊朗 中東

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