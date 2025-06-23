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特斯拉Robotaxi德州試營運 馬斯克：10年有成

中央社／ 紐約/奧斯汀22日綜合外電報導

電動車大廠特斯拉今天在美國德州奧斯汀（Austin）啟動自動駕駛計程車（Robotaxi）服務，執行長馬斯克的支持者認為，這是引領特斯拉邁向下一波成長的初步行動。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）在他擁有的社群平台X貼文表示：「自動駕駛計程車成功啟動！大大恭喜特斯拉（Tesla）人工智慧（AI）軟體和晶片設計團隊…這是辛勤耕耘10年的成果。」

馬斯克結束在美國總統川普政府中作為「特別政府雇員」的任期後，重新把重心放在商業事業上。自動駕駛計程車初期將採用Model Y休旅車，而非仍在開發中、備受吹捧的Cybercab車款。

美國券商韋德布希（Wedbush）分析師艾夫斯（Daniel Ives）指出，自動駕駛技術可能成為特斯拉市值增加1兆美元甚至更多的關鍵催化劑。

艾夫斯說：「外界對於特斯拉自動駕駛計程車的前景有數不清的懷疑，許多對行情看跌的人認為永遠不會有這麼一天。」艾夫斯預測，川普政府會為特斯拉清除障礙，擺脫近期馬斯克與川普政府之間的「肥皂劇」風波。

根據路透社報導，特斯拉近日邀請一些網紅參加在限定區域內進行、並全程受到監控的自動駕駛計程車試營運計畫。馬斯克在X表示，這趟旅程收費固定為4.20美元（約新台幣125元）。

馬斯克選在奧斯汀啟動自動駕駛計程車服務，看中的是德州對企業友善的監管態度。

德州交通廳向法新社表示：「只要符合與其他車輛相同的安全與保險規範，德州法律允許自動駕駛計程車在德州道路上測試與營運。」

馬斯克曾表示，特斯拉對在奧斯汀測試的自動駕駛計程車安全「會極度多疑」，包括會在限定區域內運行。這項服務也將受到其他限制。特斯拉計劃避開惡劣天氣與複雜路口，且不搭載18歲以下乘客。

自動駕駛計程車商業化一直充滿風險且成本高昂。通用汽車（General Motors）旗下的Cruise因發生重大事故而遭停駛。監管機構正密切關注特斯拉與它的競爭對手，包括谷歌（Google）母公司Alphabet旗下的Waymo與亞馬遜（Amazon）旗下的Zoox。

馬斯克 計程車 特斯拉

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