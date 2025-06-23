特斯拉自駕小黃上路了 實現十年努力成果

特斯拉（Tesla）周日在德州奧斯汀小規模啟動自駕計程車服務，載送付費乘客。執行長馬斯克也在社群平台X宣布「Robotaxi 正式上路」，多位網紅同步上傳首波試乘影片。

這是特斯拉首度讓無人駕駛車輛載運付費乘客，馬斯克認為這將成為該公司未來營運的獲利主力。

他在X平台發文表示，這一刻是「十年努力的成果」，並強調「AI晶片和軟體團隊都是特斯拉自建，從零開始」。

周日一早，就有網友在奧斯汀South Congress社區目擊無人駕駛的特斯拉車輛，僅副駕有乘客。這次特斯拉安排約10輛車進行小規模測試，車內前座乘客則擔任「安全監控員」，但外界尚不清楚他們對車輛實際掌控權限有多大。

特斯拉投資人兼社群名人Sawyer Merritt周日下午在X平台上傳影片，展示他透過特斯拉 robotaxi App叫車，接送到附近的酒吧，全程由自駕車完成。

Here is my experience (in 4K) from earlier today in one of the world's first ever public Tesla Robotaxi rides in Austin, Texas with FSD Unsupervised! No-one is in the driver seat and the safety monitor in the passenger seat does not have a steering or pedals.



It was awesome. pic.twitter.com/2Ied9SYvUT — Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) 2025年6月22日

卡內基美隆大學電腦工程教授、無人車技術專家Philip Koopman表示，特斯拉和包括Alphabet旗下Waymo在內的自駕車對手，要真正把自駕計程車商業模式做大，可能還需要好幾年，甚至數十年。

業界分析師指出，特斯拉目前有這麼高的市值，主要反映對自駕計程車和人形機器人商業化的預期。特斯拉目前仍是全球市值最高的車廠。

隨著特斯拉機器計程車計畫進入實測階段，德州州議會也同步推動自駕車管理新規。德州州長艾伯特（Greg Abbott）上周五簽署法案，要求未來自駕車上路必須取得州政府許可。