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國際油價開盤漲6%！專家：伊朗更可能騷擾油輪 而非封鎖荷莫茲海峽

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國轟炸伊朗後，市場最擔憂的是石油運輸要道荷莫茲海峽遭封鎖，但專家說機率低於50%。路透
美國轟炸伊朗後，市場最擔憂的是石油運輸要道荷莫茲海峽遭封鎖，但專家說機率低於50%。路透

美國轟炸伊朗三座核設施並威脅可能進一步打擊後的首個交易日，原油期貨的價格開盤飆高，全球基準布蘭特原油跳漲5.7%至每桶81.4美元，但稍後漲幅縮小到3%。市場擔憂這場衝突可能導致全球石油命脈荷莫茲海峽遭到封鎖，但專家評估伊朗比較可能採取的是布雷和登船檢查等騷擾戰術。

美國總統川普周六（22日）宣布，華盛頓已直接介入以色列和伊朗的衝突，對伊朗境內福爾多、納坦茲和伊斯法罕等三處核設施發動攻擊。

伊朗外交部長周日回應，聲稱伊朗保留捍衛其主權和人民的「所有選項」。伊朗官媒報導，伊朗議會已批准關閉海峽，但該機構無權實施，此舉的最終決定權握在伊朗國安委員會手中。

荷莫茲海峽是全球石油運輸的關鍵水道，每日約有2,000萬桶原油，約全球消費的20%，以及20%的液化天然氣（LNG）經此運往世界各地。

丹麥銀行駐哥本哈根首席分析師庫西斯托（Minna Kuusisto）說，如果荷莫茲海峽無法通航，將對能源市場造成史無前例的供應衝擊；牛津經濟研究院預測最壞狀況是油價升至每桶130美元，全球GDP成長下降0.8個百分點。

美國國務卿魯比歐告訴福斯新聞，如果伊朗這樣做就是「經濟自殺，我們保留應對選項，這對其他國家經濟的傷害將遠大於我們。我認為這會是重大升級，不僅是我們，其他國家也有理由作出回應」。

但根據CIBC私人財富管理巴賓（Rebecca Babin）的評估，伊朗完全封鎖海峽的機率低於50%。主因是美國第五艦隊駐紮巴林，伊朗若封鎖海峽可能招致美軍直接反擊；伊朗經濟高度依賴石油出口，只要它自己的能能源出口設施完好無損，伊朗就不太可能針對能源目標採取升級行動。

另外，伊朗有過半的石油出口流向中國，丹麥銀行的庫西斯托認為，關閉海峽可能得罪北京。

CIBC的巴賓和歐亞集團資深分析師布魯（Gregory Brew）都認為，伊朗更可能採取布雷和登船檢查等騷擾戰術，毋需封鎖就能增加運輸時間和運輸成本。

美國 伊朗

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